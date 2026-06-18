Hải quan Việt Nam khẳng định vị thế ngày càng cao trên diễn đàn quốc tế

Nỗ lực mở rộng hợp tác quốc tế toàn diện

Trong thông điệp gửi Hải quan Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 80 năm ngày Truyền thống của ngành Hải quan vào tháng 9.2025, Tổng thư ký Tổ chức Hải quan thế giới (WCO) Ian Saunders ghi nhận nhiều đóng góp của Hải quan Việt Nam với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước cũng như những nỗ lực không ngừng trong tiến trình hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Theo đánh giá của WCO, Hải quan Việt Nam đã duy trì sự phối hợp thường xuyên với tổ chức, tích cực tham gia các công ước quan trọng như: Công ước về hệ thống hài hòa mô tả và mã hóa hàng hóa (HS), Công ước Kyoto sửa đổi; đồng thời có nhiều đóng góp trong các hoạt động tạo thuận lợi thương mại, bảo đảm an ninh chuỗi cung ứng toàn cầu.

Việc hợp tác với cơ quan hải quan các nước thông qua chia sẻ kinh nghiệm, phối hợp với WCO đăng cai tổ chức Hội nghị và Triển lãm công nghệ toàn cầu năm 2023 của WCO tại Hà Nội cho thấy rất rõ tinh thần hợp tác vì cộng đồng hải quan của Hải quan Việt Nam.

Vị thế của Hải quan Việt Nam trên các diễn đàn khu vực và thế giới ngày càng được khẳng định, nâng cao ẢNH: CỤC HẢI QUAN

Năm 2025, Hải quan Việt Nam đã ban hành 2 kế hoạch quan trọng mang tính xương sống cho công tác hợp tác và hội nhập quốc tế của ngành, gồm: Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 59-NQ/TW của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới và Kế hoạch hợp tác, hội nhập quốc tế của Hải quan Việt Nam giai đoạn 2026 - 2030.

Hoạt động hợp tác song phương được đẩy mạnh, đi vào trọng tâm, trọng điểm, đạt được nhiều kết quả nổi bật. Đến nay, Hải quan Việt Nam đã đàm phán, ký kết và triển khai hơn 60 điều ước, thỏa thuận quốc tế với gần 30 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong giai đoạn 2025 - 2026, nhiều hiệp định hỗ trợ lẫn nhau trong lĩnh vực hải quan được ký kết giữa Việt Nam với Sri Lanka, Vương quốc Anh và Trung Quốc.

Thời gian tới, Hải quan Việt Nam sẽ tích cực trao đổi với các đối tác để chuẩn bị cho việc thực hiện thí điểm mô hình cửa khẩu thông minh với Hải quan Trung Quốc; chuẩn bị ký kết để làm cơ sở cho việc thực hiện trao đổi dữ liệu tờ lược khai điện tử với Hải quan Mỹ phục vụ công tác quản lý rủi ro và xác định trọng điểm; thảo luận để xem xét khả năng thực hiện trao đổi dữ liệu hàng hóa xuất, nhập khẩu qua cảng biển với Hà Lan…

Đáng chú ý, với vai trò là đầu mối đàm phán và theo dõi việc thực thi các cam kết về hải quan và tạo thuận lợi thương mại, Hải quan Việt Nam đang triển khai 17 hiệp định thương mại tự do đã ký kết và 3 hiệp định thương mại tự do/khuôn khổ kinh tế đang đàm phán.

Các nỗ lực trong tham gia đàm phán và thực thi các cam kết quốc tế của Hải quan Việt Nam góp phần không nhỏ thúc đẩy thương mại cân bằng, hài hòa của Việt Nam với các nước trên thế giới, đảm bảo lợi thế cạnh tranh quốc gia.

Đóng góp tích cực vào đảm bảo an ninh chuỗi cung ứng

Bên cạnh tạo thuận lợi cho hoạt động xuất, nhập khẩu, Hải quan Việt Nam cũng mong muốn đóng góp vào mục tiêu đảm bảo an ninh, an toàn chuỗi cung ứng và bảo vệ sức khỏe, an toàn cho cộng đồng.

Hải quan Việt Nam chú trọng tham gia các chiến dịch, chương trình, dự án khu vực và toàn cầu trong các lĩnh vực phòng, chống vận chuyển trái phép ma túy; thuốc lá; dược phẩm; phòng chống hàng giả, hàng nhái... Điển hình có thể kể tới như: Hải quan Việt Nam và Hải quan Trung Quốc đồng sáng kiến và điều phối việc thực hiện Chiến dịch Con Rồng Mê Kông về đấu tranh chống buôn lậu, vận chuyển trái phép ma túy và thực thi Công ước quốc tế về buôn bán các loài động thực vật hoang dã nguy cấp (CITES).

Hải quan Việt Nam đóng góp tích cực vào mục tiêu đảm bảo an ninh, an toàn chuỗi cung ứng và bảo vệ sức khỏe, an toàn cho cộng đồng ẢNH: CỤC HẢI QUAN

Ngoài ra, Hải quan Việt Nam cũng tham gia thực hiện Chiến dịch phòng, chống buôn bán trái phép dược phẩm giả và các mặt hàng tiêu dùng có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe và an toàn cho cộng đồng được giao dịch thông qua thương mại điện tử (Chiến dịch STOP); Chiến dịch Demeter về kiểm soát và chống buôn bán/vận chuyển trái phép các chất thải nguy hại đến môi trường; Chiến dịch Thunder về phòng, chống tội phạm về buôn bán bất hợp pháp các loài động, thực vật hoang dã; Chiến dịch Lá chắn châu Á - Thái Bình Dương nhằm giải quyết, ngăn chặn, đấu tranh đối với hoạt động mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Với nền tảng hợp tác quốc tế ngày càng sâu rộng, cùng những đóng góp thiết thực cho thương mại và an ninh chuỗi cung ứng toàn cầu, Hải quan Việt Nam đang khẳng định vị thế là một trong những cơ quan hải quan năng động, chủ động hội nhập, có trách nhiệm trong khu vực và trên thế giới. Đây là tiền đề quan trọng để ngành hải quan tiếp tục nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, tạo thuận lợi thương mại, đồng hành cùng sự phát triển của nền kinh tế trong giai đoạn mới.