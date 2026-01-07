Hai sắc thái đối lập của U.23 Việt Nam, 10 điểm không có nhưng

Đội U.23 Việt Nam tung đòn phủ đầu

Trước đối thủ Tây Á được đánh giá là khó chơi, nhiều người nghĩ rằng HLV Kim Sang-sik sẽ chọn cách tiếp cận trận đấu an toàn, cho đội U.23 Việt Nam chơi phòng ngự tấn công sở trường. Nhưng những gì diễn ra trong 45 phút đầu tiên là kịch bản hoàn toàn khác. Ngay sau khi tiếng còi khai cuộc vang lên, Đình Bắc, Văn Khang và các đồng đội tràn lên tấn công, chủ động chơi áp đặt.

Sự tự tin là điều được thể hiện rõ ràng. Văn Khang, Đình Bắc, Lê Phát liên tục tạo ra những pha phối hợp sắc nét, khiến hàng thủ Jordan gặp bối rối. "Tam giác" này cũng thường xuyên hoán đổi vị trí để khiến đối phương bất ngờ. Ở khu trung tuyến, Thái Sơn liên tục thực hiện được nhiều tình huống thoát pressing mượt mà với những nhịp động tác giả khéo léo. Ngay cả hậu vệ phải Minh Phúc cũng có một pha ngoặt bóng rồi dứt điểm táo bạo, suýt mang về bàn thắng cho đội U.23 Việt Nam.

Thái Sơn và các đồng đội ở U.23 Việt Nam thi đấu chủ động trong hiệp 1 ẢNH: TED TRẦN

Đội U.23 Việt Nam ghi 2 bàn, đều xuất phát từ các tình huống cố định nhưng cũng phải thừa nhận rằng các cầu thủ đã phối hợp, triển khai tấn công mạch lạc. Ngoài ra, Văn Khang và các đồng đội cũng tích cực pressing từ tuyến đầu, sẵn sàng cướp bóng ngay trên phần sân đối thủ, chuyển trạng thái từ phòng ngự sang tấn công cực nhanh. Từ đó, chúng ta gây được sức ép lớn và kiếm được các pha đá phạt, phạt góc.

U.23 Kyrgyzstan thua phút 88, HLV Edmar Lacerda dè chừng U.23 Việt Nam

Sau 45 phút đầu tiên, đội U.23 Việt Nam kiểm soát bóng 55%, thực hiện được 10 pha dứt điểm, gấp 5 lần đối phương. Những gì mà Jordan làm được ở hiệp 1 chỉ là cú đá phạt trúng xà ngang.

Phòng ngự kiên cường

Với 2 bàn thắng làm vốn, HLV Kim Sang-sik được quyền toan tính. Đội U.23 Việt Nam chuyển cách chơi tấn công chủ động sang phòng ngự khu vực. Các cầu thủ giữ cự ly đội hình luôn hợp lý, đảm bảo quân số đông ở khu vực trung tuyến. Đây là phương án thông minh, giúp đội U.23 Việt Nam không cần phải di chuyển quá nhiều, yếu tố cực kỳ quan trọng bởi các cầu thủ đã hoạt động với cường độ cao trong hiệp 1.

Hiểu Minh và Lý Đức tham gia tấn công rất hay, phòng ngự cũng giỏi ẢNH: TED TRẦN

Khi đó, Jordan chỉ biết thực hiện những đường bóng dài, tạt bổng vào phía trong. Lúc này, khả năng tranh chấp của đội U.23 Việt Nam được phát huy. Tỷ lệ giành chiến thắng trong các pha đấu tay đôi của chúng ta với những cầu thủ cao lớn từ Tây Á là 50%. Đáng nói, Hiểu Minh và các đồng đội đạt tỷ lệ thắng không chiến đến 60%. Những tình huống tắc bóng quyết định của đội U.23 Việt Nam cũng đạt độ chính xác cao: 82%. Vì thế, độ sát thương trong những cú dứt điểm của Jordan không lớn. Họ thực hiện đến 20 pha dứt điểm, nhưng chỉ có 2 lần đưa bóng đi trúng đích và đều bị Trung Kiên cản phá dễ dàng.

1 trận đấu, U.23 Việt Nam đã thể hiện được 2 lối chơi khác nhau và đều làm tốt. Đó chính là lời khẳng định cho sự tiến bộ vượt bậc về tư duy chiến thuật dưới thời HLV Kim Sang-sik. U.23 Việt Nam hiện tại không còn chỉ biết "rình rập", mà đã biết cách chủ động "tung đòn" đúng thời điểm và bảo vệ thành quả một cách chủ động, khoa học. Trận thắng này là bàn đạp hoàn hảo để "Những chiến binh sao vàng" trẻ tuổi tự tin hướng tới những thử thách tiếp theo tại VCK U.23 châu Á 2026.