Hai sai lầm phổ biến khi pha sữa cho con và cách phòng tránh

Nghĩ rằng nước trong là nước sạch?

Nước có màu trong, không mùi thường tạo cảm giác an toàn, nhưng đây chưa phải là cơ sở đầy đủ để đánh giá chất lượng nước. Một số tạp chất, chất hòa tan hoặc vi sinh vật có thể tồn tại trong nước mà mắt thường không thể nhận biết. Bởi vậy, với những nhu cầu sử dụng trực tiếp như uống hoặc pha sữa, việc quan tâm đến chất lượng nguồn nước thay vì chỉ quan sát bằng mắt thường là điều cần thiết.

Chị Minh Anh (Hà Nội) chia sẻ: "Trước đây tôi thường lấy nước máy để đun rồi pha sữa cho con vì thấy nước trong. Sau này để ý thấy đáy ấm có cặn, tôi mới bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến chất lượng nguồn nước mà gia đình đang sử dụng".

Đừng nghĩ rằng đun sôi là đã đủ an toàn

Đun sôi là một trong những cách thường được sử dụng để xử lý nước trước khi uống. Tuy nhiên, đây không phải phương pháp xử lý toàn diện đối với mọi thành phần có thể tồn tại trong nước. Một số chất hòa tan và kim loại nặng trong nước có thể vẫn còn tồn tại sau quá trình đun sôi. Do đó, nếu nguồn nước ban đầu chưa được xử lý phù hợp, việc đun sôi không đồng nghĩa với việc mọi yếu tố gây hại trong nước đều được loại bỏ.

Khi không thể đánh giá đầy đủ chất lượng nước chỉ bằng mắt thường hay một lần đun sôi, giải pháp được nhiều gia đình lựa chọn là máy lọc nước. Tuy nhiên, hiệu quả của máy lọc không chỉ phụ thuộc vào số lượng lõi mà còn nằm ở khả năng tiếp xúc và xử lý nước của từng tầng lọc.

Giải pháp lọc sạch hiệu quả - An tâm pha sữa của các bà mẹ

Thấu hiểu được vấn đề và tình trạng nước đun sôi ở Việt Nam, sau nhiều năm nghiên cứu đội ngũ R&D của Livotec đã phát triển hệ lõi Max Performance với cấu trúc xếp lớp Pyramid, giúp tăng 3 lần diện tích tiếp xúc với nước, nâng hiệu suất và tuổi thọ lõi lên gấp 1,5 lần so với thế hệ lõi trước đây của hãng.

Kết hợp với màng RO sản xuất tại Hàn Quốc và hệ lõi chức năng giúp nước không chỉ được loại bỏ vi khuẩn, vi rút, ion kim loại nặng và các chất độc hại mà còn bổ sung vi khoáng, Hydrogen và ion kiềm tốt cho sức khỏe.

Bên cạnh chất lượng nước, Livotec 828 cũng hướng tới đáp ứng sự tiện lợi mà nhiều gia đình có trẻ nhỏ quan tâm. Sản phẩm cung cấp 3 chức năng nước gồm nóng - lạnh - nguội, trong đó nước nóng ngoài dùng tráng bình, tiệt trùng và pha sữa nhanh chóng, tiết kiệm thời gian.

Sự kết hợp giữa công nghệ lọc Max Performance hiện đại và tính năng nóng - lạnh - nguội giúp Livotec 828 trở thành một thiết bị hỗ trợ cuộc sống người dùng trở nên an tâm và tiện nghi hơn.

Máy lọc nước nóng lạnh Livotec 828 hiện đang được bán tại hệ thống siêu thị Điện máy xanh trên toàn quốc với chính sách bảo hành vượt trội lên đến 36 tháng. Người tiêu dùng có thể đến trực tiếp cơ sở gần nhất để tìm hiểu và trải nghiệm sản phẩm.