Hải sản Hàn Quốc đến gần hơn với người Việt thông qua Premium K-Seafood Festival

Premium K-Seafood Festival mang văn hóa thưởng thức hải sản xứ kim chi đến gần hơn với người tiêu dùng Việt Nam từ ngày 12.10 đến 25.10.2026

Bên cạnh đó, thực khách còn được trải nghiệm dòng tương ớt chua ngọt chuyên dụng để khám phá thói quen ăn hải sản chuẩn vị người Hàn, tham gia hoạt động dùng thử miễn phí và mang về nhiều phần quà bất ngờ khi mua sắm.



Trải nghiệm trọn vẹn vị hải sản thượng hạng và nét văn hóa thưởng thức chuẩn vị xứ Hàn

Đông đảo khách hàng vây quanh khu vực trải nghiệm thực tế để tìm hiểu về các dòng hải sản cao cấp nhập khẩu từ Hàn Quốc

Nhằm giúp thực khách Việt trải nghiệm trọn vẹn nét văn hóa thưởng thức hải sản tinh tế của người dân Hàn Quốc, aT Center Hồ Chí Minh (trực thuộc Bộ Nông nghiệp Hàn Quốc) phối hợp cùng Hải Sản Hoàng Gia ra mắt sự kiện Premium K-Seafood Festival. Chuỗi sự kiện lần này mang đến những sản phẩm hải sản biểu tượng của xứ sở kim chi. Đây là các nguyên liệu tươi ngon gắn liền với đời sống ẩm thực Hàn Quốc, từ mâm cơm gia đình ấm cúng cho đến những quán ăn rộn rã vùng duyên hải. Mỗi dòng sản phẩm đều sở hữu hương vị đặc trưng riêng biệt:



Cá bơn Hàn Quốc: Nổi bật với từng thớ thịt trắng mịn, săn chắc và lưu giữ trọn vẹn độ ngọt thanh tự nhiên, đặc biệt cuốn hút cả khi ăn sống hoặc chế biến thành các món lẩu nướng. Bào ngư Hàn Quốc: Đọng lại trong lòng thực khách nhờ độ giòn dai sần sật đặc trưng hòa quyện cùng vị ngọt đậm đà, từ lâu đã được xem là món quà bổ dưỡng, thượng hạng dành riêng cho những buổi tiệc đãi khách hay dịp đoàn viên. Hàu Hàn Quốc: Dễ dàng chinh phục bất kỳ ai bởi cảm giác mọng nước, béo mềm thanh mát, vô cùng linh hoạt trong chế biến từ ăn sống giữ trọn vị biển, nướng mỡ hành thơm nức cho đến hàng loạt món ngon hấp dẫn khác.

Sự hội tụ cùng lúc của ba "món quà đại dương" này đã tạo nên một bộ ba ẩm thực hoàn hảo, mở ra cơ hội để thực khách dễ dàng thưởng thức trọn vẹn hương vị biển Hàn Quốc ngay giữa lòng TP.HCM.

Tuy nhiên, điều làm nên trái tim và sự khác biệt của festival năm nay lại chính là câu chuyện về phong cách thưởng thức chuẩn Hàn. Không chỉ dừng lại ở việc đưa những nguyên liệu tươi ngon lên kệ, chương trình còn nhẹ nhàng dẫn dắt thực khách bước vào một thói quen ăn uống rất riêng của người bản địa: dùng kèm tương ớt chua ngọt Hàn Quốc chuyên dành cho hải sản.

Thực khách hào hứng thưởng thức các món hải sản chế biến tại chỗ với hương vị tươi ngọt tự nhiên đậm chất xứ kim chi

Trong dòng chảy ẩm thực xứ Hàn, hải sản tươi sống khi quyện hòa cùng chất tương mang vị chua ngọt dịu dàng điểm xuyết chút cay nhẹ sẽ khéo léo tôn trọn độ tươi ngọt tự nhiên mà không hề làm lấn át đi hương vị gốc. Dù là sự thanh nhẹ của cá bơn, độ giòn của bào ngư hay vị béo ngậy tan trên đầu lưỡi của hàu, chỉ cần một chút tương ớt chua ngọt Hàn Quốc là đã đủ để đánh thức một lớp hương vị hoàn toàn mới, khiến món ăn thêm phần đậm đà nhưng vẫn giữ nguyên nét tươi sạch ban sơ.

Gửi gắm về sự kết hợp đầy tinh tế này, đại diện aT Center chi nhánh TP.HCM chia sẻ rằng mục tiêu lớn nhất của chương trình là giúp người tiêu dùng Việt Nam tiếp cận hải sản Hàn Quốc một cách thân thiện, dễ thử và dễ dàng áp dụng vào từng bữa ăn gia đình hằng ngày. Thay vì chỉ đơn thuần giới thiệu sản phẩm, chương trình mong muốn lan tỏa cả một nét văn hóa thưởng thức ấm cúng, để mỗi khách hàng đều có thể tự tay biến không gian bếp nhà mình thành một bữa tiệc Hàn Quốc trọn vẹn.

Trải nghiệm trực tiếp tại cửa hàng với khung giờ linh hoạt cùng cơ hội nhận quà hấp dẫn!

Để biến những trải nghiệm ẩm thực ấy thành hiện thực, xuyên suốt thời gian diễn ra sự kiện, thực khách khi ghé thăm hệ thống Hải Sản Hoàng Gia sẽ được hòa mình vào một không gian mua sắm sinh động. Bạn có thể thong thả thưởng thức hương vị hải sản Hàn Quốc ngay tại gian hàng dùng thử khi kết hợp cùng tương ớt chua ngọt Hàn Quốc, đồng thời nhận được sự tư vấn tận tình từ đội ngũ nhân viên về đặc điểm sản phẩm cũng như bí quyết kết hợp nguyên liệu sao cho tròn vị nhất. Chưa dừng lại ở đó, thực khách mua sắm còn có cơ hội nhận về những phần quà vô cùng thiết thực từ chương trình.

