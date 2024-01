Hai tàu chiến Anh đâm nhau, thân tàu thủng lỗ lớn

Theo tờ The Guardian ngày 20.1, hai tàu chiến Anh đâm nhau là chiếc HMS Chiddingfold và HMS Bangor. Đoạn video trên mạng xã hội cho thấy có vẻ như chiếc HMS Chiddingfold đã lùi đuôi tàu vào trúng tàu còn lại, lúc đó đang neo tại cầu cảng.



Hình ảnh từ vụ va chạm của hai tàu quét mìn của Anh tại Bahrain ẢNH CHỤP MÀN HÌNH DAILY MAIL

Đây là hai tàu quét mìn của Anh, làm nhiệm vụ tại Trung Đông để đảm bảo an toàn cho tuyến hàng hải thương mại. Không rõ thời điểm xảy ra tai nạn.

Không ai bị thương nhưng vụ va chạm đã gây ra một vài thiệt hại. Những hình ảnh trên mạng xã hội cho thấy vết thủng lớn trên thân tàu HMS Bangor và có báo cáo cho rằng cú va chạm gần như gây thiệt hại khu bếp và các phòng ngủ trên tàu.

Tờ The Sun đưa tin rằng một lỗi máy móc đã khiến tàu HMS Chiddingfold đi lùi. Chuyên gia tàu chiến Tayfun Ozberk và là cựu sĩ quan hải quân Thổ Nhĩ Kỳ, cho hay trước vụ va chạm, có thể hệ thống chân vịt của tàu Chiddingfold không hoạt động, gợi ý vấn đề liên quan động cơ.

Hình ảnh trên mạng xã hội được cho là chụp thân tàu HMS Bangor ẢNH CHỤP MÀN HÌNH DAILY MAIL

Chuẩn đô đốc Edward Ahlgren của Hải quân Hoàng gia Anh thông báo có hay biết về vụ việc và thấy may mắn vì không ai bị thương. "Nguyên nhân vụ việc này sẽ được xác định. Chúng tôi huấn luyện quân nhân theo tiêu chuẩn cao nhất và thực hiện nghiêm chỉnh các tiêu chuẩn an toàn máy móc nhưng không may những sự cố này vẫn có thể xảy ra", ông Ahlgren nói.

Vị chuẩn đô đốc cho hay sẽ nhanh chóng thực hiện những thay đổi trong quy trình để có thể ngăn chặn những sự cố tương tự. Trong thời gian đó, Anh sẽ tiếp tục đóng vai trò then chốt trong việc đảm bảo an toàn tuyến hàng hải tại khu vực.

Lực lượng Mỹ và Anh đang dẫn đầu một chiến dịch quốc tế nhằm đảm bảo an toàn cho tàu bè tại khu vực sau hàng loạt cuộc tấn công của lực lượng Houthi.