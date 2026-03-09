Hai Thành hợp tác cùng loạt đối tác lớn triển khai dự án quy mô 80 ha

Hai Thành ký kết hợp tác chiến lược với loạt đối tác lớn, đánh dấu cột mốc mới của dự án Hiep Phuoc Premia ẢNH: QUỐC DŨNG

Hệ sinh thái đối tác chiến lược đồng hành cùng Hiep Phuoc Premia

Sau hàng loạt dự án triển khai thành công, Hai Thành tiếp tục khẳng định năng lực và tiềm lực vững mạnh khi chính thức khởi động dự án Hiep Phuoc Premia quy mô 80 ha. Trong bối cảnh thị trường ngày càng chú trọng các yếu tố pháp lý, tài chính và chiến lược phát triển bền vững, việc thiết lập hệ sinh thái đối tác chiến lược ngay từ giai đoạn đầu được xem là bước đi quan trọng, tạo nền tảng vững chắc để dự án từng bước ra mắt thị trường.

Tại sự kiện, Hai Thành đã tiến hành ký kết hợp tác chiến lược với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) - Chi nhánh 5 nhằm đồng hành triển khai các giải pháp tài chính, xây dựng những phương thức thanh toán linh hoạt, tối ưu dành riêng cho khách hàng Hiep Phuoc Premia.

Hai Thành chính thức ký kết hợp tác chiến lược với đối tác trong lĩnh vực tài chính - Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) - Chi nhánh 5 ẢNH: QUỐC DŨNG

Bên cạnh đó, lễ ký kết còn có sự tham dự của đại diện Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB Bank) và Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB). Sự đồng hành của các định chế tài chính không chỉ khẳng định năng lực phát triển và uy tín của Hai Thành khi đã vượt qua vòng thẩm định nghiêm ngặt về năng lực tài chính cũng như tính pháp lý dự án, mà còn cho thấy sự đánh giá tích cực từ các tổ chức tài chính đối với tiềm năng của Hiep Phuoc Premia.

Thông qua sự hợp tác này, dự án sẽ được bổ sung đa dạng các phương thức thanh toán cùng nhiều giải pháp tài chính linh hoạt, gia tăng cơ hội tiếp cận và sở hữu sản phẩm cho khách hàng.

DKRA Realty chính thức trở thành Tổng đại lý Tiếp thị và Phân phối dự án Hiep Phuoc Premia ẢNH: QUỐC DŨNG

Bên cạnh các tổ chức tài chính, Hai Thành cũng chính thức ký kết hợp tác chiến lược với DKRA Realty - Thương hiệu mảng dịch vụ Tiếp thị và Phân phối bất động sản hàng đầu Việt Nam thuộc DKRA Group, đảm nhiệm vai trò Tổng đại lý Tiếp thị và Phân phối dự án Hiep Phuoc Premia.

DKRA Realty có 15 năm kinh nghiệm điều phối mạng lưới bán hàng và triển khai chiến lược tiếp thị hiệu quả. Trước đó, đã đồng hành cùng Hai Thành triển khai nhiều dự án lớn và đưa sản phẩm đến tay khách hàng. Đây là cơ sở để Hai Thành tin tưởng lựa chọn đồng hành, nhằm đảm bảo dự án tiếp cận đúng nhóm khách hàng mục tiêu, tối ưu hiệu quả thương mại và định vị thương hiệu trên thị trường.

Hiep Phuoc Premia - Tâm điểm cực tăng trưởng logistic, đô thị, cảng biển, sân bay, metro phía nam TP.HCM

Hiep Phuoc Premia hội tụ đầy đủ các động lực tăng trưởng đột phá nhờ cộng hưởng trực tiếp từ chiến lược phát triển hạ tầng phía nam TP.HCM. Tại khu vực Hiệp Phước - Cần Giuộc, sự phát triển mạnh mẽ của hệ sinh thái logistics, cảng biển và các khu công nghiệp đang từng bước hình thành cực kinh tế mới, góp phần thu hút doanh nghiệp, dòng vốn và lực lượng lao động, từ đó kéo theo nhu cầu gia tăng về nhà ở và dịch vụ đô thị tại khu vực.

Hiep Phuoc Premia - Tâm điểm cực tăng trưởng mới khu nam giáp ranh TP.HCM, đón đầu làn sóng an cư, đầu tư thời điểm hiện tại ẢNH PHỐI CẢNH

Đồng thời, hạ tầng giao thông khu nam TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc với hàng loạt dự án trọng điểm như: cao tốc Bến Lức - Long Thành, Vành đai 3, Vành đai 4, trục Nguyễn Văn Tạo mở rộng lên đến 60 m và tuyến ĐT827E, góp phần tăng tính kết nối giữa TP.HCM với Long An (cũ), Đồng Nai và các trung tâm công nghiệp phía nam.

Song song đó, các công trình hạ tầng mang tính biểu tượng như Metro số 4 và cầu Cần Giờ cũng mở ra định hướng phát triển đô thị theo mô hình TOD, góp phần định hình không gian sống hiện đại.

Hiep Phuoc Premia sở hữu pháp lý minh bạch, sổ đỏ từng nền, sở hữu lâu dài cùng hạ tầng hoàn thiện ẢNH PHỐI CẢNH

Chia sẻ về dự án, bà Đinh Hải Điệp - Giám đốc Sàn Tân Hai Thành - Đại diện Đơn vị phát triển dự án Hai Thành cho biết: Với bề dày 40 năm kinh nghiệm và quan điểm ở đâu có sông, ở đó có Hai Thành, Hiep Phuoc Premia là dự án hội tụ những giá trị hiếm có với mặt tiền sông trải dài hơn 1 km, tiếp giáp mặt sông rộng đến 1,6 km. Dự án mở ra không gian sinh thái hiếm có, nơi giao thoa giữa nhịp sống sôi động của cảng biến quốc tế sầm uất hay những chuyến du thuyền nhộn nhịp. Dự án cũng đã được đầu tư bài bản vào hạ tầng kỹ thuật, chuỗi tiện ích hoàn thiện và quy hoạch đồng bộ.

Đại diện đơn vị phát triển dự án cũng cho biết, Hiep Phuoc Premia dự kiến sẽ có nhiều phương thức thanh toán linh hoạt cùng các chính sách ưu đãi hấp dẫn sẽ được công bố trong thời gian tới, đưa sản phẩm đến gần hơn với khách hàng.