Hai thập kỷ trôi qua, Capcom vẫn sống dưới cái bóng của Resident Evil 4

Theo IGN, từ năm 2005, Resident Evil 4 (RE4) không chỉ đánh dấu bước ngoặt với loạt game kinh dị sinh tồn mà còn tạo ra tiêu chuẩn mới cho thể loại hành động góc nhìn thứ ba. Hai thập kỷ sau, thành công vượt trội của RE4 vẫn định hình cách Capcom thiết kế, quảng bá và phát triển các sản phẩm tiếp theo, từ các phần Resident Evil sau này cho đến những thương hiệu hoàn toàn khác.

Điểm đặc biệt của RE4 nằm ở hệ thống điều khiển góc nhìn qua vai, vốn gây ấn tượng mạnh với người chơi và nhanh chóng trở thành mô hình cho hàng loạt trò chơi sau đó như Dead Space, The Last of Us hay chính các phần Resident Evil mới hơn. Tác động này kéo dài đến mức các tựa game Resident Evil 5, 6 và cả bản làm lại của RE4 năm 2023 vẫn trung thành với công thức cũ, dù có sự điều chỉnh về nhịp độ và cường độ hành động.

Lối chơi góc nhìn qua vai đặc trưng của Resident Evil 4 mang đến trải nghiệm hành động căng thẳng, kết hợp yếu tố bảo vệ nhân vật đồng hành xuyên suốt hành trình ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Trong nỗ lực đổi mới, Capcom từng cho ra mắt Resident Evil 7: Biohazard với góc nhìn thứ nhất, đưa trải nghiệm trở lại với yếu tố kinh dị thuần túy. Tuy nhiên, dù được đánh giá cao, trò chơi vẫn không tạo ra được ảnh hưởng văn hóa mạnh mẽ như RE4. Sự quay lại của phong cách hành động quen thuộc trong RE8 càng cho thấy rằng Capcom khó lòng thoát khỏi quỹ đạo do RE4 đặt ra.

Không chỉ dừng lại ở thương hiệu Resident Evil, ảnh hưởng của RE4 còn lan sang các dự án khác của Capcom. Devil May Cry 4 và The Evil Within (tác phẩm của Shinji Mikami – người đứng sau RE4) đều mang dấu ấn của hệ thống chiến đấu và cách dẫn dắt hành động đặc trưng mà RE4 khởi xướng.

Ngoài ra, bản làm lại của RE4 vào năm 2023 tiếp tục chứng minh sức hút bền vững của tựa game gốc khi gặt hái doanh số ấn tượng và nhận nhiều lời khen từ giới phê bình. Điều này càng củng cố vị thế "trục trung tâm" mà RE4 nắm giữ trong chiến lược sản phẩm của Capcom, ngay cả khi hãng này liên tục thử nghiệm các hướng đi khác.

Với những di sản kỹ thuật, thiết kế và ảnh hưởng kéo dài suốt 20 năm, Resident Evil 4 không chỉ là một cột mốc trong lịch sử Capcom mà còn là khuôn mẫu mà hãng vẫn chưa thể vượt qua. Dù Capcom từng bước đổi mới và làm mới các thương hiệu khác nhau, bóng dáng của RE4 vẫn hiện diện rõ rệt, như một dấu ấn không thể xóa nhòa trong bộ gen phát triển của hãng.