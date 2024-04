Hai 'thiên thần nội y' khoe dáng nóng bỏng

Emily Ratajkowski và Elsa Hosk đều là những "thiên thần nội y" từng trình diễn tại các show Victoria's Secret nổi tiếng xa hoa và táo bạo. Hai chân dài kỳ cựu này vẫn biết cách giữ sức nóng cho tên tuổi khi loạt show nội y không còn được tổ chức.

Emily Ratajkowski (Emrata) khoe ảnh quyến rũ trên trang cá nhân

Instagram NV

Mới đây, Emily Ratajkowski (Emrata) đăng ảnh cô đội tóc giả và dùng tay che vòng 1 quyến rũ trên trang cá nhân có hơn 30 triệu người theo dõi. Mỹ nhân sinh năm 1990 viết: "Cô ấy là ai? Chỉ có câu trả lời sai" để chú thích cho loạt ảnh được chụp bởi nhiếp ảnh gia Mustafa.

Đây không phải lần đầu siêu mẫu "gái một con" khoe ảnh bán nude. Emrata thường xuyên khoe ảnh diện bikini mỏng manh, các trang phục cắt xẻ táo bạo trên Instagram.

Sau hôn nhân ngắn ngủi với nhà sản xuất phim Sebastian Bear-McClard và có một con trai, Emrata trở thành quý cô độc thân đắt giá và sexy bậc nhất.

Emily Ratajkowski là một trong những chân dài sáng giá nhất nhì làng mốt. Cựu "thiên thần nội y" sở hữu chiều cao 1,7m cùng thân hình săn chắc, nóng bỏng. Cô có gu thời trang sành điệu, quyến rũ và táo bạo Instagram NV

Ở tuổi 34, cựu thiên thần Victoria's Secret vẫn là lựa chọn hàng đầu của các thương hiệu thời trang cao cấp, được các nhãn hàng và tạp chí săn đón. Ngoài ra, đời tư của chân dài người Mỹ cũng thu hút sự quan tâm của công chúng. Cô từng hẹn hò chóng vánh với nhiều cái tên đình đám của Hollywood như ca sĩ Harry Styles, tài tử Brad Pitt, Pete Davidson và diễn viên hài Eric André.

Ngoài sự nghiệp người mẫu, Emily Ratajkowski đã tham gia nhiều bộ phim như: Gone Girl, Cruise, I Feel Pretty, Welcome Home… Cô ra mắt cuốn sách My body vào năm 2021 và sở hữu thương hiệu áo tắm riêng mang tên Inamorata.

Elsa Hosk cởi áo khoe body gợi cảm trên bãi cát Instagram NV

Không hẹn mà gặp khi trên Instagram, cựu "thiên thần nội y" Elsa Hosk cũng gây "choáng váng" với loạt ảnh cởi áo khoe body gợi cảm trên bãi cát. Người đẹp Thụy Điển dùng loạt vỏ sò, vỏ ốc làm "phụ kiện" trang trí trên vùng cơ bụng tuyệt đẹp.

Xuất thân là một vận động viên bóng rổ, Elsa Hosk bén duyên với nghề người mẫu và làm "thiên thần" trong các show thời trang thường niên của Victoria's Secret từ năm 2011 đến năm 2018. Ngoài chiều cao đáng nể 1,78m, chân dài còn nổi tiếng với đôi mắt có ánh nhìn như đại dương xanh thẳm, mái tóc vàng bồng bềnh và có gu thời trang ấn tượng.

Ở tuổi 35 và có một con nhưng Elsa Hosk vẫn giữ được vóc dáng săn chắc, quyến rũ. Cô giữ kín mối quan hệ hẹn hò với bạn trai Tom Daly từ năm 2015 và hiện tại là gương mặt quảng cáo, người mẫu, KOL thời trang và làm đẹp trên các nền tảng mạng xã hội. Chân dài người Thụy Điển cũng sáng lập thương hiệu thời trang du lịch lấy cảm hứng từ văn hóa Scandinavia vào năm 2022.