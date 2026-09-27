Hai thủ khoa tốt nghiệp điểm tuyệt đối nhận hợp đồng lao động trong lễ khai giảng

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Trần Văn Bảy (thứ hai từ phải qua) và PGS-TS Phạm Hoàng Quân trao hợp đồng lao động, học bổng cho 2 thủ khoa tốt nghiệp đạt điểm tuyệt đối trong lễ khai giảng ảnh: l.n

Sáng 27.9, Trường ĐH Sài Gòn tổ chức lễ khai giảng năm học 2026 - 2027, chào đón 5.079 sinh viên ở 47 ngành, chương trình đào tạo ĐH.

Trong buổi lễ, trường vinh danh và khen thưởng 26 tân sinh viên đạt thành tích thủ khoa các tổ hợp xét tuyển với tổng điểm trúng tuyển trên 26 điểm, trong đó có 18 sinh viên đạt 30/30 điểm. Dịp này, trường dành hơn 5,5 tỉ đồng để cấp học bổng tuyển sinh cho 396 tân sinh viên khóa 2026.

Đáng chú ý, trong lễ khai giảng, đại diện nhà trường đã trao hợp đồng lao động và học bổng toàn phần chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành ngôn ngữ Anh cho 2 sinh viên tốt nghiệp thủ khoa toàn trường. Hai sinh viên gồm Phạm Kim Ngân theo học ngành sư phạm tiếng Anh và Hoàng Phạm Thanh Trúc học ngành ngôn ngữ Anh. Đây là hai sinh viên đầu tiên trong lịch sử nhà trường tốt nghiệp với điểm trung bình trung tích lũy toàn khóa đạt tuyệt đối 4.0/4.0, được giữ lại trường làm trợ giảng tại Khoa Ngoại ngữ.

Nhắn nhủ tân sinh viên, PGS-TS Phạm Hoàng Quân, Hiệu trưởng nhà trường, chia sẻ: "Bước qua cánh cổng trường ĐH, cuộc sống của các em đã sang một chương hoàn toàn mới. Đây không chỉ là nơi các em tiếp thu tri thức chuyên môn, mà còn là môi trường để tôi luyện bản lĩnh, khám phá giới hạn bản thân và định hình tương lai chính mình. Thầy mong các em hãy tin vào giá trị của bản thân, dám nghĩ, dám làm và chủ động trong mọi trải nghiệm học tập cũng như rèn luyện, đừng chỉ học để đối phó với thi cử hay điểm số".

"Trong kỷ nguyên số và sự phát triển mạnh mẽ của trí tuệ nhân tạo (AI), tri thức là không có giới hạn. Đừng chỉ học thuộc, hãy biết tư duy phản biện, sử dụng công nghệ một cách thông minh, có trách nhiệm và làm chủ tương lai", PGS Quân nói thêm.

Được thành lập năm 2007, Trường ĐH Sài Gòn là cơ sở giáo dục ĐH công lập trực thuộc UBND TP.HCM và chịu sự quản lý nhà nước về giáo dục của Bộ GD-ĐT. Đến nay, trường đang triển khai đào tạo 8 chuyên ngành trình độ tiến sĩ, 14 chuyên ngành trình độ thạc sĩ, 49 ngành, chương trình đào tạo ĐH hình thức chính quy với quy mô 22.000 người học.