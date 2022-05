Hai thuyền trưởng 'đổ lỗi' nhau trong vụ tàu cá bị đâm chìm trên biển Quảng Trị

Ngày 30.5, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết liên quan vụ tàu cá QT-91588 TS của ông Hoàng Ngọc An (trú thôn Xuân Lộc, xã Gio Việt, H.Gio Linh, Quảng Trị) bị tàu cá QNa-90299 TS của ông Trần Công Tăng (trú xã Tam Hòa, H.Núi Thành, Quảng Nam) đâm chìm trên vùng biển Quảng Trị, cơ quan chức năng đang điều tra, xử lý.

Đáng chú ý, vì lời khai của 2 bên khác nhau nên sau khi tất cả các thuyền viên vào đất liền sẽ cho đối chất trực tiếp, từ đó sẽ có cơ sở để xử lý các bước tiếp theo.

Sau khi đâm chìm tàu thu mua thủy sản của ông An vào ngày 26.5, ông Trần Công Tăng (chủ tàu cá QNa - 90299 TS) cùng thuyền viên vào bờ và đến trình diện tại Đồn biên phòng Triệu Vân (H.Triệu Phong).

Ông Tăng và thuyền viên Trần Văn Đa (32 tuổi) đến điều trị tại Khoa Ngoại chấn thương - Bỏng, Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị.

Trao đổi với báo chí, ông Tăng kể, khi tàu của ông đang hoạt động tại vùng biển Nhật Lệ (Quảng Bình) thì bị tàu của ông An đâm. Những người bên tàu ông An ném đồ đạc vào các thuyền viên của ông và ông Tăng phải lái tàu đến nơi khác để tránh.

Ngày 26.5, khi ông Tăng lái tàu đến vùng biển gần đảo Cồn Cỏ thì gặp tàu ông An. Lúc này, ông Tăng điều khiển tàu đến cạnh tàu ông An và hỏi lý do vì sao đâm vào tàu của mình. Vẫn theo lời kể của ông Tăng, ông An và nhiều người trên tàu của ông An đã nhảy sang tấn công tàu của ông Tăng. Lúc đầu, ông Tăng cho tàu bỏ chạy nhưng sau đó quay lại đối đầu với tàu của ông An, do quá gần nên không dừng được và đâm vào tàu của ông An.





Trong khi đó, ông An lại cho rằng lời kể của ông Tăng là sai sự thật.

Theo ông An, vào ngày 23.5, tại vùng biển Nhật Lệ, tàu QNa - 90299 TS của ông Tăng đang làm cá thì ông An sang hỏi mua nhưng ông Tăng không bán mà gọi cho người khác. Hai bên có lời qua tiếng lại nhưng không có xô xát.

Đến trưa 26.5, khi gặp nhau trên vùng biển Quảng Trị, ông Tăng cho tàu cặp sát nhau, bảo cột 2 dây tàu lại nhưng ông An không đồng ý. Lúc đó, ông Tăng cầm theo 2 cái tô cùng với một thuyền viên khác cầm theo búa và xà beng nhảy qua tàu của ông An và tấn công. Ông An cho tàu bỏ chạy thì bị tàu của ông Tăng đâm tới khiến 6 người văng ra khỏi tàu...

Tại thời điểm tàu bị đâm, trên tàu của ông An có 6 người, Rất may tàu cá QT-94466 TS của ông Lê Văn Cường (trú thôn Xuân Lộc, xã Gio Việt, H.Gio Linh) neo đậu gần đó đã nhanh chóng phát hiện vụ việc và cứu được 6 người bị nạn lên tàu an toàn.