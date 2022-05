Quảng Trị: Tàu cá bị tông chìm trên biển do mâu thuẫn khi thu mua hải sản

Chiều 27.5, Đồn Biên phòng Triệu Vân (thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị) cho biết, 6 ngư dân trên chiếc tàu cá bị tông chìm đã được đưa vào bờ trong đêm, được kiểm tra sức khỏe và hiện đang lưu trú tại đồn. Đồng thời, các ngư dân trên tàu cá Quảng Nam đã viết tường trình vụ việc.

Theo Đồn Biên phòng Triệu Vân, hiện đơn vị tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng để xử lý theo quy định. Nguyên nhân ban đầu xảy ra vụ việc được xác định giữa những người trên 2 tàu cá có xảy ra mâu thuẫn trong quá trình thu mua hải sản.

Trước đó, vào lúc 17 giờ 30 ngày 26.5, tại vị trí cách đảo Cồn Cỏ (Quảng Trị) khoảng 0,5 hải lý về hướng Tây Bắc, tàu cá mang số hiệu QT-91588TS do ông Hoàng Ngọc An (50 tuổi, trú thôn Xuân Lộc, xã Gio Việt, H.Gio Linh, Quảng Trị) làm thuyền trưởng, bị tàu cá mang số hiệu QNa-90299TS do ông Trần Công Tăng (47 tuổi, ở H.Núi Thành, Quảng Nam) làm thuyền trưởng tông vào giữa mạn khiến tàu bị gãy và chìm xuống biển.





Cú tông mạnh khiến 6 thuyền viên trên tàu QT-91588TS rơi xuống biển và được các tàu cá khác ở xung quanh ứng cứu kịp thời.

Đến khuya 26.5, tàu cá QNa-90299TS đã cập tại Trạm kiểm soát biên phòng Phó Hội (Đồn Biên phòng Triệu Vân).

Trên tàu có 14 thuyền viên, trong đó ông Trần Công Tăng và thuyền viên Bùi Văn Đa bị rách phần mềm, huyết áp tăng. 2 ngư dân này được lực lượng biên phòng đưa vào bệnh viện để điều trị. Cán bộ, chiến sĩ của lực lượng biên phòng tỉnh Quảng Trị cũng được cử đến trực gác nơi chiếc tàu neo đậu.