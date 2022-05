Tây Ninh: Mâu thuẫn lúc vui chơi, 2 nhóm thiếu niên hẹn đánh nhau làm 1 người chết

Ngày 25.5, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đang tạm giữ hình sự N.T.H (16 tuổi) và T.V.T (15 tuổi, cùng ngụ Tây Ninh) để điều tra về hành vi giết người. Nạn nhân là N.D.K, 14 tuổi, ngụ xã Bình Minh (TP.Tây Ninh).

Theo điều tra ban đầu, vào ngày 21.5, nhóm của T. và H. cùng 11 người khác (từ 13 - 16 tuổi, ngụ H.Châu Thành và TX.Hòa Thành) đến khu du lịch Long Điền Sơn (TP.Tây Ninh) chơi.

Tại khu trượt ống nước, nhóm của K. (gồm 7 người tuổi đời từ 12 - 17, ngụ TP.Tây Ninh) xảy ra cự cãi với nhóm của T. và H. do mâu thuẫn trong lúc vui chơi.

Sau đó, 2 nhóm hẹn nhau ra ngoài khu du lịch để giải quyết mâu thuẫn. Trong lúc thay đồ, T. cất giữ 1 con dao bấm và đưa cho H. 1 con dao bấm khác để giấu trong người, rồi cả nhóm ra ngoài.

Trên đường đi, nhóm của T. và H. thấy nhóm của K. đuổi theo nên bỏ chạy. K. đuổi kịp, chặn đầu xe của H. làm H. và bạn đi cùng té ngã.





Lúc này, K. lao vào đánh H. liền bị H. dùng dao đâm nhiều nhát vào người. T. thấy K. bỏ chạy về chỗ mình thì dùng dao đâm tiếp vào lưng K.

Sau khi gây án, nhóm của T. và H. tụ tập ở quán nước (xã Trí Bình, H.Châu Thành) thống nhất, không nói chuyện này cho bất cứ ai rồi ra về. Riêng K. được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó.

Sau khi sự việc xảy ra, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp cùng Công an TP.Tây Ninh và Công an H.Châu Thành đưa 20 người liên quan của 2 nhóm thiếu niên về trụ sở làm việc.

Vụ án mạng xuất phát từ mâu thuẫn trong lúc vui chơi tại khu du lịch Long Điền Sơn đang được Công an tỉnh Tây Ninh tiếp tục điều tra làm rõ.