Hai tổng công ty du lịch hàng đầu ký biên bản ghi nhớ hợp tác

Tổng công ty Du lịch Hà Nội - Công ty TNHH (Hanoitourist Corporation, viết tắt là Hanoitourist) và Tổng công ty Du lịch Sài Gòn TNHH MTV (Saigontourist Group, viết tắt là Saigontourist) tổ chức lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU), đánh dấu bước phát triển mới trong liên kết giữa hai doanh nghiệp du lịch hàng đầu của hai trung tâm kinh tế lớn của cả nước là Hà Nội và TP.HCM.

Đại diện ký kết gồm ông Trương Đức Hùng - Phó bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Tổng công ty Du lịch Sài Gòn và Bà Nguyễn Thị Vân - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Tổng công ty Du lịch Hà Nội. Danh sách người chứng kiến ghi từ trái qua: ông Nguyễn Văn Dũng – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Du lịch Hà Nội; ông Hồ An Phong - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ UBND TP.HCM, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Du lịch Sài Gòn; ông Phan Văn Mãi - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Quốc Hội

Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) giữa hai tổng công ty lớn hoạt động trong lĩnh vực du lịch ở hai miền Nam - Bắc, Hanoitourist và Saigontourist, là một trong những hoạt động thiết thực nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 79-NQ/TW của Bộ Chính trị ban hành ngày 6.1.2026 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị ban hành ngày 7.1.2026 về phát triển văn hóa Việt Nam. Ngoài ra, lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa hai tổng công ty cũng là một trong những hoạt động quan trọng để giúp cụ thể hóa Chương trình hợp tác giữa TP.Hà Nội và TP.HCM giai đoạn 2026 - 2030, được thống nhất tại Hội nghị trao đổi kinh nghiệm và hợp tác giữa Ban Thường vụ Thành ủy của hai thành phố vừa mới tổ chức tại Hà Nội, vào ngày 6.3.2026.

Ông Hồ An Phong - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát biểu tại sự kiện

Nhận thức được tầm quan trọng của nội dung các Nghị quyết và chủ trương hợp tác giữa hai Thành phố, Hanoitourist và Saigontourist chủ động phối hợp phát triển sản phẩm du lịch, đẩy mạnh xúc tiến quảng bá và chia sẻ nguồn lực, góp phần tăng cường kết nối thị trường và nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp du lịch nhà nước.

Ông Nguyễn Văn Dũng – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành Viên Tổng công ty Du lịch Hà Nội phát biểu tại sự kiện

Theo nội dung ký kết, hai bên sẽ phối hợp phát huy thế mạnh trong lĩnh vực du lịch nhằm phát triển các sản phẩm dịch vụ phù hợp với xu hướng thị trường. Saigontourist và Hanoitourist sẽ cùng xây dựng cơ chế phối hợp để phát triển sản phẩm du lịch mới, kết hợp các sản phẩm, dịch vụ của hai bên; phối hợp tổ chức các hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch trong nước và quốc tế; chia sẻ kinh nghiệm trong công tác quản lý, vận hành và phát triển thị trường. Bên cạnh đó, hai bên cũng tăng cường hợp tác trong lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực du lịch thông qua các chương trình tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, trao đổi kinh nghiệm thực tiễn nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ. Đồng thời, hai bên sẽ triển khai các chương trình ưu đãi nội bộ, ưu tiên sử dụng dịch vụ của nhau và phối hợp nghiên cứu, đề xuất các chương trình liên kết du lịch phù hợp với chiến lược phát triển của mỗi bên.

Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa - Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group) phát biểu tại sự kiện

Đại diện lãnh đạo hai bên tại lễ ký kết đều khẳng định quyết tâm tăng cường phối hợp, chia sẻ nguồn lực và thông tin trong quá trình triển khai các chương trình hợp tác. Hai bên cam kết tiếp tục nghiên cứu, mở rộng các lĩnh vực hợp tác tiềm năng trong thời gian tới, phù hợp với định hướng phát triển của hai thành phố và nhu cầu của thị trường.

Trong những năm gần đây, du lịch Việt Nam tiếp tục khẳng định vai trò là một trong những ngành kinh tế quan trọng với tốc độ phục hồi và tăng trưởng tích cực. TP.Hà Nội và TP.HCM là hai trung tâm du lịch lớn của cả nước, sở hữu hệ thống sản phẩm du lịch đa dạng, hạ tầng ngày càng hoàn thiện và lượng khách du lịch lớn. Cùng với đó, nhu cầu liên kết, phát triển các sản phẩm du lịch mang tính kết nối giữa các địa phương ngày càng gia tăng.

Việc ký kết hợp tác giữa Hanoitourist và Saigontourist khẳng định quyết tâm của các bên trong việc tạo nền tảng cho sự liên kết chặt chẽ giữa hai doanh nghiệp du lịch hàng đầu. Sự phối hợp toàn diện giữa hai tổng công ty du lịch không chỉ góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ du khách mà còn mở ra những hướng phát triển mới cho các sản phẩm du lịch liên vùng trong thời gian tới.