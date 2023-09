Hai trận động đất xảy ra liên tiếp trong sáng 30.9 ở Quảng Nam và Kon Tum

Ngày 30.9, Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần (Viện Vật lý địa cầu Việt Nam) cho biết vừa ghi nhận 2 trận động đất cách nhau khoảng 23 giây xảy ra sáng nay (30.9) trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và Kon Tum.



Đầu tiên, trận động đất cường độ 3,1 độ Richter xảy ra lúc 4 giờ 21 phút 52 giây tại vị trí tọa độ 15,055 độ vĩ bắc - 108,192 độ kinh đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 10 km, thuộc khu vực huyện miền núi Nam Trà My (Quảng Nam).

Bản đồ rung chấn tại huyện vùng cao Nam Trà My vào ngày 30.9 VIỆN VẬT LÝ ĐỊA CẦU VIỆT NAM

Ngoài ra, Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần cũng ghi nhận thêm một trận động đất cường độ 2,6 độ Richter xảy ra lúc 4 giờ 44 phút 46 giây sáng nay tại vị trí tọa độ 15,022 độ vĩ bắc - 108,210 độ kinh đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1 km, thuộc khu vực H.Kon Plông (Kon Tum).

Cấp độ rủi ro thiên tai đều là cấp 0. Hai trận động đất này đang được cơ quan chuyên môn tiếp tục theo dõi, giám sát.

Thời gian qua, động đất liên tiếp xuất hiện tại H.Kon Plông và 2 huyện Nam Trà My, Bắc Trà My (Quảng Nam), được cho là động đất kích thích do tích nước của hồ chứa thủy điện, không gây thiệt hại về người và tài sản cho người dân khu vực xảy ra rung chấn.

Viện Vật lý Địa cầu Việt Nam khuyến cáo người dân và chính quyền địa phương cần quan tâm đến các yếu tố kháng chấn trong xây dựng. Ngoài ra, để đảm bảo an toàn, chính quyền các cấp địa phương cần thường xuyên tuyên truyền, hướng dẫn cho người dân các biện pháp phòng, tránh, giảm thiểu thiệt hại. Khi nhận được tin động đất, mọi công dân trong vùng bị ảnh hưởng phải sẵn sàng sơ tán khỏi vùng nguy hiểm để đảm bảo an toàn