Hai trận knock-out khá chênh lệch: Nhưng kẻ mạnh hơn chưa chắc đã chiến thắng

Kobbie Mainoo phải được đá chính, cùng Declan Rice, ở khu giữa sân? Làm thế, HLV Gareth Southgate có thể đưa Trent Alexander-Arnold về vị trí hậu vệ phải sở trường. Phía trên, Jude Bellingham và Bukayo Saka có thể nhường chỗ cho Anthony Gordon và Cole Palmer? Còn nhiều đề tài khác nữa. Làm sao để Foden và Bellingham có thể phối hợp hiệu quả với nhau, hoặc Harry Kane nên hoạt động chủ yếu ở khu vực nào. Tóm lại, vấn đề cần giải quyết của đội Anh trước khi bước vào giai đoạn knock-out nằm ở chính họ, hơn là phía đối thủ.

Bellingham (phải) sẽ giúp đội tuyển Anh tạo ra sự khác biệt trước Slovakia?

Tất nhiên, vài ví dụ vừa nêu chỉ là ý kiến của giới bình luận. Southgate không nhất thiết phải quan tâm, nhưng chắc chắn ông cũng đang có những bài toán hóc búa cho riêng mình, khi mà những gì đã thể hiện ở vòng bảng cho thấy đấy chưa thể là đội Anh hoàn hảo. Đối với khán giả trung lập, cảm giác chờ xem diện mạo của đội tuyển Anh trong trận knock-out với Slovakia cũng chẳng khác gì cảm giác chờ xem trận đấu ra mắt của "Tam sư" cách đây 2 tuần. Vẫn khó tin rằng đội Anh ở vòng bảng là một đội Anh đã thật sự định hình. Ứng viên vô địch số 1 làm sao có thể nhạt nhòa như thế được!

Khi mà dân Anh - đa số đang chỉ trích ông Southgate - đặt ra quá nhiều đề tài đáng bàn, thì bấy nhiêu cũng đã nói lên rằng lực lượng cầu thủ trong tay Southgate quá dày. Không có ngôi sao thì lấy gì mà thay chỗ này, chỗ kia! Dù chưa thuyết phục đi nữa, vẫn phải nhắc lại rằng thầy trò Southgate chưa "mất" gì sau 3 trận liên tục bị chỉ trích. Họ vẫn đi tiếp với tư cách đầu bảng và phần thưởng thì quá tuyệt vời: rơi vào nhánh nhẹ - với Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Đức, Pháp, Bỉ dồn cả vào nhánh còn lại (đấy là vì Pháp cũng gây thất vọng, đứng dưới cả Áo). Hàng thủ "chưa ổn" của Anh chỉ mới thủng lưới 1 bàn và có chỉ số "bàn thua được chờ đợi" thấp nhất giải.

So về mọi mặt, Anh vẫn vượt trội hoàn toàn so với Slovakia, đội tuy bất ngờ thắng Bỉ ở trận ra quân nhưng sau đó chỉ đi tiếp bằng vé vớt cho đội hạng ba. Đây là lần thứ 3 liên tiếp Slovakia góp mặt ở đấu trường EURO. Lần đầu là năm 2016, Slovakia cũng vượt qua vòng bảng bằng vé vớt và dừng chân ở vòng knock-out đầu tiên, thua Đức 0-3. Lịch sử sẽ lặp lại? Có vẻ như ở giải năm nay, Slovakia đã tiến bộ so với chính mình. Họ sút cầu môn đến 37 lần (13 chính xác). Tại EURO 2020, Slovakia chỉ sút chính xác đúng 2 quả. Xưa nay, Slovakia chưa bao giờ thắng Anh (hòa 1, thua 5).

P HÉP LẠ NÀO CHO G EORGIA?

Trận knock-out còn lại trong đêm nay cũng rất chênh lệch. Tất nhiên, Tây Ban Nha vượt trội hoàn toàn so với "tân binh" Georgia. Ở vòng bảng, Georgia chính là đội bị bắn phá cầu môn nhiều nhất (71 lần), bị sút chính xác nhiều nhất (25 lần) và có chỉ số "bàn thua được chờ đợi" cao nhất giải. Còn ở vòng loại của kỳ EURO này, Georgia từng thua Tây Ban Nha đến 1-7 ngay tại sân nhà Tbilisi. Cũng cần nói thêm: Georgia được đá play-off với Hy Lạp và lấy vé dự VCK EURO nhờ thành tích ở giải UEFA Nations League, chứ họ chỉ đứng áp chót (trên Síp) ở vòng loại.

Sau khi toàn thắng và không thủng lưới ở vòng bảng, Tây Ban Nha đã qua mặt Đức và Pháp trên thị trường cá cược, trở thành ứng cử viên vô địch số 2 ngay thời điểm này. So với thời kỳ rực rỡ của lối chơi tiki-taka, Tây Ban Nha bây giờ còn hay hơn ở sự linh hoạt trong lối chơi và khó bị bắt bài. Cặp ngôi sao trẻ ở hai cánh của hàng công là Lamine Yamal và Nico Williams vẫn đang khao khát thể hiện mình. Họ ra mắt thành công ở vòng bảng, nghĩa là đã vượt qua áp lực từ sự chờ đợi.

Dù sao đi nữa, đây vẫn là trận địa EURO, cân bằng nhất trong các giải đấu lớn. Biết đâu sẽ có "phép lạ" cho Georgia! Vẫn như mọi khi, hy vọng của Georgia được đặt ở hai đầu sân: Khvicha Kvaratskhelia nơi hàng công và Giorgi Mamardashvili trong khung thành. Đẳng cấp cá nhân của họ không tồi. Kvaratskhelia (Napoli) là ngôi sao ở giải Serie A trong khi Mamardashvili bắt chính cho Valencia ở La Liga. Trước 17 cú dứt điểm gần đây nhất ở vòng bảng, Mamardashvili đã cứu nguy đến 16 lần. Đêm nay, anh sẽ lại phải làm việc vất vả, đối diện nhiều pha bắn phá cầu môn, sau khi hàng thủ dày đặc phía trước đã cố gắng hạn chế số lần sút bóng của Tây Ban Nha.