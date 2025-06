Hai trường Ivy League trong vòng xoáy căng thẳng với chính quyền Mỹ

Mỹ cấm nhập cảnh đối với 12 nước

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 4.6 ký thông qua sắc lệnh hạn chế nhập cảnh đối với tổng cộng 19 quốc gia, trong đó công dân 12 nước bị cấm nhập cảnh hoàn toàn là Afghanistan, Myanmar, Chad, CH Congo, Equatorial Guinea, Eritrea, Haiti, Iran, Libya, Somalia, Sudan và Yemen, theo CNN. Lệnh sẽ có hiệu lực từ ngày 9.6 (giờ Washington). Những trường hợp ngoại lệ bao gồm thường trú nhân hợp pháp tại Mỹ, những người đang được cấp thị thực Mỹ, một số hạng mục thị thực và những cá nhân được phép vào Mỹ vì lý do phục vụ cho an ninh quốc gia của nước này.

Trong một diễn biến khác, Cơ quan Thực thi di trú và hải quan Mỹ (ICE) đã lập kỷ lục khi bắt giữ hơn 2.200 di dân trong ngày 3.6, cao nhất lịch sử, theo NBC News. ICE cũng được yêu cầu tăng cường bắt giữ thêm nhiều dân nhập cư hơn nữa, và không cần có trát tòa để tiến hành việc này.

Bộ Ngoại giao Mỹ cũng chuyển 250 triệu USD dành cho chương trình viện trợ người tị nạn vì lý do chiến tranh, xung đột và thiên tai sang chương trình tự trục xuất dân nhập cư trái phép do Bộ An ninh Nội địa Mỹ tiến hành.