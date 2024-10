Hai ứng viên tổng thống Mỹ đua nước rút

Tính đến hôm qua, hơn 13,5 triệu cử tri Mỹ đã bỏ phiếu sớm để chọn tổng thống, theo dữ liệu của dự án Election Lab thuộc Đại học Florida (Mỹ). Cả hai ứng viên là Phó tổng thống Kamala Harris và cựu Tổng thống Donald Trump đều đang có những nỗ lực giờ chót nhằm ảnh hưởng quyết định của những cử tri còn phân vân khi ngày bầu cử chính 5.11 đang đến gần.

Chiến thuật lạ

Trong tuần qua, Phó tổng thống Harris và đồng minh đã có những nỗ lực nhằm thu hút lá phiếu của các cử tri Cộng hòa không ủng hộ cựu Tổng thống Trump. Hôm 17.10, bà Harris vận động cử tri cùng những người thuộc đảng Cộng hòa nhưng ủng hộ bà tại bang chiến trường quan trọng bậc nhất Pennsylvania, sau đó lần đầu tiên trả lời phỏng vấn Fox News, đài truyền hình có lượng lớn người xem có quan điểm thiên hữu.

Các nhóm hành động chính trị ủng hộ ứng viên Dân chủ cũng khởi động chiến dịch quảng cáo trị giá hàng chục triệu USD chống ông Trump tại các bang dao động, theo tờ The Hill. Gần đây, phía ông Trump cũng có các sự kiện ở các bang có truyền thống ủng hộ ứng viên Dân chủ như California, New York, hay Colorado và Illinois, những nơi ông Joe Biden giành chiến thắng cách đây 4 năm.

Hai ứng viên Kamala Harris và Donald Trump ẢNH: AFP

Giới quan sát nhận định cả hai ứng viên đang hướng đến lượng cử tri ngoài lãnh địa truyền thống của mình nhằm thu hẹp khoảng cách và để bù đắp cho sự mất mát tiềm tàng trong những nhóm cử tri khác. Ông Mike Madrid, chiến lược gia phe Cộng hòa, cho rằng nỗ lực của bà Harris sẽ không tạo quá nhiều khác biệt, song chỉ cần 1% dao động cũng đủ trở thành yếu tố quyết định. Ông Madrid là đồng sáng lập Lincoln Project, dự án của các nhà hoạt động bảo thủ ôn hòa và cựu đảng viên Cộng hòa phản đối ông Trump. "Đó là điều họ đang làm. Họ đang chơi trò chơi chênh lệch nhỏ", ông Madrid nói.

Cuộc khảo sát của The New York Times/Đại học Siena hồi tháng 9 cho thấy ông Trump được 89% người Cộng hòa ủng hộ trong khi bà Harris có 96% ủng hộ từ người theo Dân chủ. Tuy nhiên, khảo sát của hai đơn vị trên công bố đầu tháng này cho thấy 9% cử tri tiềm năng tự nhận là thành viên đảng Cộng hòa nói sẽ bỏ phiếu cho bà Harris, cao hơn 4 điểm phần trăm so với trước đó một tháng.

Người nổi tiếng vận động

Cuối tuần qua, bà Harris mời những ca sĩ nổi tiếng như Lizzo và Usher tham gia các sự kiện vận động cử tri nhằm khuấy động không khí và cũng là cách để tạo sự tương phản với ông Trump, đối thủ 78 tuổi bị bà cho là đã kiệt sức. Tại sự kiện ở TP.Atlanta (bang Georgia) vào đúng ngày sinh nhật 60 tuổi hôm 19.10, bà Harris cáo buộc ông Trump đang né tránh tranh luận và hủy các cuộc phỏng vấn "vì đã hết sức", theo AFP. "Khi ông ấy trả lời một câu hỏi hay phát biểu tại buổi vận động, các bạn có thấy ông ấy thường lan man khỏi kịch bản và không thể kết thúc một suy nghĩ không? Ông ấy gọi đó là sự đan xen các chủ đề nhưng chúng ta sẽ gọi đó là vô nghĩa", bà Harris nói.

Tại sự kiện cùng ngày ở bang Nevada, cựu Tổng thống Barack Obama ví ông Trump như một người ông lớn tuổi với những hành động kỳ lạ. "Bạn sẽ thấy lo nếu ông của bạn hành động như vậy. Càng đáng sợ hơn là những hành động đó đến từ một người muốn có quyền lực không kiểm soát, muốn có chức vụ quyền lực nhất trái đất với những mã hạt nhân", ông Obama công kích người kế nhiệm mình.

Trong khi đó, ông Trump lại tiếp tục thói quen công kích cá nhân đối thủ chính trị trong một sự kiện ở TP.Latrobe của Pennsylvania. Thậm chí, trong bài phát biểu hơn 90 phút, vị ứng viên đảng Cộng hòa dùng lời lẽ hết sức thô tục đối với bà Harris và bàn về chỗ nhạy cảm của huyền thoại golf quá cố người địa phương Arnold Palmer.