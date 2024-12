Hai ưu thế vượt trội của Hồ Tràm

Hồ Tràm - biển gần TP.HCM nhất

TP.HCM - đại đô thị sầm uất về quy mô và mật độ dân số, gần 16 triệu dân và hơn 4.240 người/km². Với thu nhập bình quân đầu người cao, họ sẵn sàng chi trả cho những kỳ nghỉ chất lượng để tận hưởng không khí trong lành, sống gần gũi với thiên nhiên, nhằm giúp giải tỏa khỏi những ngột ngạt đô thị và áp lực công việc.

Trong số các điểm đến thuận tiện di chuyển vào cuối tuần hay trong những kỳ nghỉ ngắn, Hồ Tràm là điểm đến lý tưởng quanh bán kính 100km của người dân TP.HCM. Không phụ thuộc vào tình trạng chuyến bay, chỉ 2 giờ di chuyển bằng phương tiện cá nhân là có thể đến ngay được vùng biển được CNNGo bình chọn.

Hồ Tràm - viên ngọc sáng của thị trường nghỉ dưỡng phía Nam

Sức hấp dẫn của nghỉ dưỡng tại Hồ Tràm đến từ hai yếu tố then chốt: vẻ đẹp của thiên nhiên rừng biển và một thủ phủ du lịch cao cấp đang dần được hoàn thiện.

Có quy hoạch bài bản và nằm tách biệt hoàn toàn khỏi khu dân cư hiện hữu, các khu nghỉ dưỡng mặt tiền biển Hồ Tràm được bao bọc bởi cảnh quan kỳ vĩ, tạo nên không gian riêng và đẳng cấp, hòa quyện với thiên nhiên - điều mà những cư dân thành thị luôn mong đợi. Họ sẽ được tận hưởng những giá trị sức khỏe từ thiên nhiên bản địa: không khí trong lành của dải rừng Phước Bửu 11.000ha, dải bờ biển dài 32km, suối khoáng nóng Bình Châu, khí hậu nhiệt đới ôn hòa, sản vật địa phương phong phú và tươi mới.

11.000ha rừng nguyên sinh Phước Bửu nhìn từ trên cao

Một cung đường biển tỉ đô đang dần hình thành tại đây, quy tụ nhiều thương hiệu vận hành lớn đẳng cấp 5 sao. Điều này vừa làm tăng trải nghiệm du lịch từ nghỉ dưỡng, ẩm thực, vui chơi, giải trí vừa đóng góp đáng kể đưa Hồ Tràm trở thành điểm đến hàng đầu của các sự kiện văn hóa - giải trí - thể thao và hoạt động MICE sôi nổi.

Các cải tiến về mạng lưới và hạ tầng giao thông trong những năm qua, đã nâng cao sự thuận tiện và kích cầu du lịch bằng việc rút ngắn thời gian di chuyển. Cụ thể, với tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, dự kiến thông xe ngày 30.4.2025, từ TP.HCM đến Hồ Tràm chỉ mất tầm 90 phút. Sự đầu tư về hạ tầng đóng vai trò quan trọng trong việc nâng tầm giá trị bất động sản và mở khóa toàn bộ tiềm năng của Hồ Tràm - thị trường bất động sản biển gần TP.HCM.

Hồ Tràm - biển gần sân bay quốc tế Long Thành n hất

Sự hoàn thiện và vận hành của sân bay quốc tế Long Thành dự kiến vào đầu năm 2026 là yếu tố quan trọng đánh dấu bước tiến mới cho Hồ Tràm. 25 triệu lượt khách quốc tế mỗi năm cho Giai đoạn 1 - khẳng định tầm vóc của cảng hàng không này, mang đến diện mạo khác cho cả khu vực, đặc biệt là Hồ Tràm - đô thị biển cách sân bay quốc tế Long Thành 50km, có thể đi về bằng phương tiện cá nhân. Đây sẽ là cửa ngõ kết nối Hồ Tràm với quy mô thị trường toàn cầu, thông qua các đường bay trực tiếp từ các nước Đông Bắc Á như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan; Nam Á như Ấn Độ; châu Âu như Pháp, Anh, Đức, Đan Mạch, Nga, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Thụy Sỹ, Phần Lan, Ý, Bỉ; Bắc Mỹ như Canada, Mỹ; Trung Đông như Ả Rập Saudi, Israel, Bahrain; và châu Đại Dương như Úc, New Zealand.

Ixora Villa - Bộ sưu tập villa giới hạn nằm ngay giữa trung tâm của thủ phủ du lịch Hồ Tràm

Sân bay chính là một trong những bệ phóng cho sự phát triển của ngành du lịch, giúp đẩy mạnh giá trị tài sản của các khu đô thị liền kề. Ví dụ điển hình như Hua Hin (Thái Lan), cách sân bay quốc tế Survanabhumi 2 giờ lái xe. Nhờ vị trí thuận tiện, thiên nhiên trong lành, và sự khan hiếm quỹ đất ven biển nên giá bán bất động sản nghỉ dưỡng nơi đây đã tăng vượt trội, chạm mốc "kỷ lục" 80% trong vài năm qua.

Với sự phát triển liên tục của Hồ Tràm, tiềm năng đầu tư vào bất động sản tại đây vẫn rất cao, mở ra tương lai đầy triển vọng cho những nhà đầu tư khi sở hữu căn nhà bên biển gần sân bay quốc tế Long Thành.

Ixora Villa - lựa chọn của các nhà đầu tư tinh nhạy

Là một dự án nghỉ dưỡng mặt tiền biển nổi bật tại Hồ Tràm, bộ sưu tập 63 căn villa Ixora giai đoạn 2 thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư.

Vị trí đắc địa của Ixora là yếu tố quyết định thành công của dự án. Được bao quanh bởi biển và rừng nguyên sinh 11.000ha, một ưu thế đặc biệt, giúp Ixora chinh phục nhiều khách hàng, nhất là cư dân thành thị yêu thích tìm về cuộc sống gần gũi thiên nhiên. Đội ngũ thiết kế đã trau chuốt các dòng villa mang những nét đặc trưng riêng nhưng vẫn có chung một ý tưởng chủ đạo, đó là thiết kế mang cả thiên nhiên vào trong căn nhà.

Dự án thuộc tổ hợp The Grand Ho Tram, có tổng đầu tư lên đến 4.2 tỉ USD, với hàng loạt tiện ích, đặc biệt là sân golf The Bluffs, casino 5.000m2, sắp tới là sân bay chuyên dụng Lộc An 240ha, công viên nước 3ha và phân khu mới 35ha "một điểm đến - triệu trải nghiệm". Sở hữu căn nhà trong tổ hợp hàng đầu Đông Nam Á khẳng định vị thế xứng tầm gia chủ và tận hưởng giá trị của nghỉ dưỡng đẳng cấp quốc tế để tiếp đãi bạn bè, đối tác.

Ixora Villa - Đẳng cấp của căn nhà nghỉ dưỡng triệu đô giữa thiên nhiên rừng biển trong lành

Ixora Villa được phát triển bởi tập đoàn Lodgis Hospitality Holdings - liên doanh của Warburg Pincus, Quỹ đầu tư vốn cổ phần hàng đầu thế giới và các cổ đông lớn. Lựa chọn Ixora, khách hàng sẽ an tâm bởi uy tín và năng lực của chủ đầu tư danh tiếng và bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư toàn cầu.