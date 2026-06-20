Hai váy cưới tiền tỉ của Viên Vibi gây chú ý

Trong hôn lễ diễn ra chiều 19.6, nhà sáng tạo nội dung Viên Vibi diện hai thiết kế váy cưới được thực hiện riêng với cảm hứng từ biển quê hương, thu hút sự quan tâm của nhiều khán giả.
Sau hơn một thập kỷ đồng hành, TikToker và nhà sáng tạo nội dung Viên Vibi chính thức tổ chức hôn lễ với Khánh Linh tại Radisson Resort Phan Thiết (Lâm Đồng) vào chiều 19.6. Bên cạnh chuyện tình kéo dài hơn 10 năm của cặp đôi, hai thiết kế váy cưới được thực hiện riêng cho cô dâu cũng trở thành tâm điểm chú ý.
Theo thông tin từ ê kíp, Viên Vibi (tên thật Trần Thanh Hương Viên, sinh năm 1995) lựa chọn hai mẫu váy cưới do Linh Nga Couture thiết kế riêng cho ngày trọng đại. Tổng giá trị của hai thiết kế được đơn vị thực hiện tiết lộ lên đến khoảng 1 tỉ đồng.
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