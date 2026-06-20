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Giải trí Đời nghệ sĩ

Hai váy cưới tiền tỉ của Viên Vibi gây chú ý

An Hạ
An Hạ
Trong hôn lễ diễn ra chiều 19.6, nhà sáng tạo nội dung Viên Vibi diện hai thiết kế váy cưới được thực hiện riêng với cảm hứng từ biển quê hương, thu hút sự quan tâm của nhiều khán giả.

Sau hơn một thập kỷ đồng hành, TikToker và nhà sáng tạo nội dung Viên Vibi chính thức tổ chức hôn lễ với Khánh Linh tại Radisson Resort Phan Thiết (Lâm Đồng) vào chiều 19.6. Bên cạnh chuyện tình kéo dài hơn 10 năm của cặp đôi, hai thiết kế váy cưới được thực hiện riêng cho cô dâu cũng trở thành tâm điểm chú ý.

Theo thông tin từ ê kíp, Viên Vibi (tên thật Trần Thanh Hương Viên, sinh năm 1995) lựa chọn hai mẫu váy cưới do Linh Nga Couture thiết kế riêng cho ngày trọng đại. Tổng giá trị của hai thiết kế được đơn vị thực hiện tiết lộ lên đến khoảng 1 tỉ đồng.

Viên Vibi trong hai thiết kế lấy cảm hứng từ biển

Hai váy cưới tiền tỉ của Viên Vibi gây chú ý - Ảnh 1.

Chiếc váy đầu tiên mang tên Eternal Tide - Vĩnh triều ước hẹn. Thiết kế sử dụng chất liệu satin cao cấp với phom váy đại xòe thanh lịch. Phần corset được thực hiện thủ công nhằm tôn vòng eo và tạo tỷ lệ cơ thể cân đối cho cô dâu. Điểm nhấn nổi bật nằm ở chiếc khăn voan dài 4 mét, được lấy cảm hứng từ những con sóng biển liên tiếp ngoài khơi

Ảnh: NTK cung cấp

Hai váy cưới tiền tỉ của Viên Vibi gây chú ý - Ảnh 2.

Trong khi đó, thiết kế thứ hai mang tên Sea of Stars (Biển sao) được dành cho phần tiệc tối. Nếu mẫu váy đầu tiên hướng đến vẻ đẹp thanh lịch, lãng mạn thì thiết kế này lại mang tinh thần trẻ trung và năng động hơn

Ảnh: NTK cung cấp

Hai váy cưới tiền tỉ của Viên Vibi gây chú ý - Ảnh 3.

Mẫu mini dress kết hợp corset couture ôm sát, tôn vóc dáng của cô dâu. Trên nền trang phục, các nghệ nhân đính kết khoảng 1.200 viên pha lê thủ công nhằm tạo hiệu ứng lấp lánh như ánh sao phản chiếu trên mặt biển đêm. Những chi tiết tạo hình sóng biển cùng các bông hoa thủ công được xử lý mềm mại, góp phần tạo nên tổng thể nổi bật nhưng vẫn giữ được nét nữ tính.

Ảnh: NTK cung cấp

Hai váy cưới tiền tỉ của Viên Vibi gây chú ý - Ảnh 4.

Ngoài các thiết kế váy cưới gây chú ý, hôn lễ của Viên Vibi còn nhận được sự quan tâm bởi đây là cái kết đẹp cho chuyện tình kéo dài hơn một thập kỷ. Khánh Linh không hoạt động trong lĩnh vực giải trí và khá kín tiếng trước truyền thông. Dù vậy, anh vẫn được nhiều người biết đến qua những khoảnh khắc đời thường xuất hiện cùng Viên Vibi trên mạng xã hội

Ảnh: CTV

Hai váy cưới tiền tỉ của Viên Vibi gây chú ý - Ảnh 5.

Viên Vibi sinh ra và lớn lên tại Bình Thuận cũ (nay là Lâm Đồng), từng là huấn luyện viên aerobic và người mẫu ảnh trước khi trở thành nhà sáng tạo nội dung. Với phong cách gần gũi, hài hước cùng hoạt động kinh doanh trực tuyến nổi bật, cô sở hữu lượng người theo dõi lớn trên mạng xã hội và được nhiều khán giả gọi bằng biệt danh "bà trùm nông sản"

Ảnh: NTK cung cấp

Hai váy cưới tiền tỉ của Viên Vibi gây chú ý - Ảnh 6.

Viên Vibi cùng nhà thiết kế Linh Nga trong buổi thử váy cưới trước ngày trọng đại. Hai thiết kế couture được thực hiện riêng với cảm hứng từ biển Phan Thiết

Ảnh: NTK cung cấp

Hai váy cưới tiền tỉ của Viên Vibi gây chú ý - Ảnh 7.

Theo kế hoạch, sau lễ cưới chính ngày 19.6, Viên Vibi và Khánh Linh sẽ tiếp tục tổ chức lễ cưới tại gia đình vào ngày 21.6 để chia sẻ niềm vui với người thân và bạn bè tại quê nhà

Ảnh: CTV

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