Hai vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng

Chiều nay 25.11, trao đổi với PV Thanh Niên, một lãnh đạo UBND xã Thượng Lộc (H.Can Lộc, Hà Tĩnh) cho biết, Công an xã này phối hợp với Công an H.Can Lộc và Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân khiến 2 vợ chồng trên địa bàn được phát hiện tử vong tại nhà riêng.

Ngôi nhà nơi vợ chồng ông H. sinh sống ẢNH: TÂN KỲ

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 7 giờ 30 phút sáng cùng ngày, một số người dân phát hiện vợ chồng ông Nguyễn Đình H. (62 tuổi) và Võ Thị T. (56 tuổi, ngụ tại thôn Vĩnh Xuân, xã Thượng Lộc) đã tử vong tại nhà riêng.

Trong đó, ông H. tử vong trên giường trong nhà, trên người có một số vết thương; còn bà T. được phát hiện tử vong tại khu vực giếng nước của gia đình.

Người dân sau đó đã báo cáo sự việc cho chính quyền địa phương. Ngay sau đó, Công an xã Thượng Lộc phối hợp với Công an H.Can Lộc và Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Theo lãnh đạo xã Thượng Lộc, vợ chồng ông H. có với nhau 4 người con đã lập gia đình và tất cả đều đi làm ăn xa. Lâu nay, chỉ có 2 vợ chồng ông H. ở với nhau. Thời gian gần đây, bà T. có dấu hiệu bị trầm cảm, vừa trở về nhà chưa lâu sau thời gian điều trị tại bệnh viện.

Công an H.Can Lộc phối hợp với ngành chức năng liên quan vẫn đang tiến hành điều tra, chưa công bố nguyên nhân khiến 2 vợ chồng tử vong tại nhà riêng nêu trên.