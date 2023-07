Hai vợ chồng và con trai bị bắt vì chống đối lực lượng cưỡng chế

Ngày 21.7, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan CSĐT Công an H.Thạch Thành vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố các bị can, bắt tạm giam 3 người trong 1 gia đình để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.



3 người trong gia đình bị khởi tố để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ MINH HÃI

Các bị can bị bắt tạm giam và khởi tố, gồm: Lê Đình Cường (49 tuổi), Nguyễn Thị Thủy (49 tuổi, vợ của Lê Đình Cường), và Lê Đình Cảnh (27 tuổi, con của Lê Đình Cường, đều ngụ xã Thành Mỹ, H.Thạch Thành).

Theo kết quả điều tra ban đầu của Công an H.Thạch Thành, năm 2003, vợ chồng ông Lê Đình Cường nhận khoán đất trồng cây hằng năm của Nông trường Thạch Quảng với diện tích 10.000 m2. Thời hạn nhận khoán là 20 năm (đến hết tháng 3 năm 2023).

Do đã hết thời hạn khoán đất, nên Nông trường Thạch Quảng và chính quyền địa phương yêu cầu gia đình ông Cường không được xây dựng công trình, nhà cửa trên đất nhận khoán. Tuy nhiên, từ đầu năm 2023, gia đình ông Cường không chấp hành, vẫn tập kết vật liệu để xây dựng công trình.

UBND xã Thành Mỹ đã lập biên bản yêu cầu gia đình ông Cường không được xây dựng công trình trái phép, đồng thời xử phạt vi phạm hành chính 3,5 triệu đồng do có hành vi hủy hoại đất, làm biến dạng địa hình hoặc làm suy giảm chất lượng đất. Buộc gia đình ông Cường phải tháo dỡ các công trình vi phạm trong thời gian 30 ngày, kể từ ngày 11.5.

Hết thời hạn trên, gia đình ông Cường vẫn không chịu tháo dỡ công trình xây dựng trái phép, còn tiếp tục tập kết vật liệu để xây dựng thêm công trình. Đến ngày 4.7, UBND xã Thành Mỹ ra quyết định cưỡng chế, phá dỡ các công trình vi phạm.

Ngày 7.7, khi Hội đồng cưỡng chế xã Thành Mỹ đến tiến hành các biện pháp cưỡng chế thì bị Lê Đình Cường, Nguyễn Thị Thủy và Lê Đình Cảnh chửi bới, lăng mạ, dùng dao đe dọa, ném phân bò, xịt nước vào lực lượng làm nhiệm vụ cưỡng chế.

Lực lượng của Công an xã Thành Mỹ đã bắt giữ 3 người trên, đồng thời bàn giao người và hồ sơ cho Công an H.Thạch Thành điều tra, làm rõ.