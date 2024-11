Hai xã chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu ở Long Điền

Du khách chụp ảnh trên đường hoa xã An Nhứt ảnh: N.L

An Ngãi không còn nhà tạm bợ, nhà dột nát

Bà Trần Thị Thu Trâm, Chủ tịch UBND xã An Ngãi cho biết, sau khi được UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) nâng cao năm 2020, Đảng bộ và chính quyền xã An Ngãi đã tập trung xây dựng kế hoạch với lộ trình, bước đi và giải pháp cụ thể phù hợp với xây dựng NTM kiểu mẫu về lĩnh vực chuyển đổi số trên địa bàn.

Qua thời gian thực hiện Bộ tiêu chí NTM nâng cao và kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025, được sự quan tâm chỉ đạo của H.Long Điền cũng như tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, cùng với sự phối hợp của cấp ủy, chính quyền địa phương và sự đồng thuận cao trong nhân dân, diện mạo nông thôn trên địa bàn xã An Ngãi đã có nhiều khởi sắc, kinh tế phát triển theo hướng bền vững, quy hoạch và hệ thống hạ tầng được đầu tư đồng bộ, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao.

Cánh đồng lúa xã An Nhứt vàng rực ảnh: N.L

Đến nay, xã An Ngãi đã hoàn thành 19/19 tiêu chí thuộc Bộ tiêu chí NTM nâng cao giai đoạn 2021-2025. Xã không có nợ đọng trong xây dựng NTM; kinh tế phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng cao, nhiều công trình giao thông, thủy lợi, điện, trường học, nhà văn hóa, chợ, nhà ở… được xây dựng và nâng cấp đầy đủ, khang trang.

Bà Trần Thị Thu Trâm cho biết: "Đến nay xã không còn hộ nghèo chuẩn quốc gia. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế của xã đạt trên 95 %; tỷ lệ hộ có nhà ở đạt tiêu chuẩn Bộ Xây dựng quy định đạt 100% và không còn nhà tạm bợ, nhà dột nát trên địa bàn xã. Tình hình an ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn luôn được giữ vững. Thu nhập bình quân đầu người năm 2023 của xã đạt hơn 88 triệu đồng/người/năm".

Năm 2023 xã An Ngãi đã được xếp hạng 14/ 82 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh về chỉ số Chuyển đổi số (DTI). UBND xã An Ngãi đã thực hiện tốt việc gửi, nhận và xử lý văn bản điện tử trên hệ thống quản lý văn bản và điều hành qua đó nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc, phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo và điều hành của địa phương; đẩy mạnh cải cách hành chính, phát triển chính quyền điện tử hướng tới chính quyền số giai đoạn 2022 - 2025. Trong năm 2023, tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến trên tổng số hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính của xã đạt 89,7%...

Ngày 29.5.2024, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu quyết định công nhận xã An Ngãi đạt chuẩn NTM kiểu mẫu năm 2023 về lĩnh vực chuyển đổi số.

Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã An Ngãi hướng dẫn người dân làm hồ sơ điện tử ảnh: N.L

Xã An Nhứt - 4 năm thực hiện xây dựng NTM kiểu mẫu

Ngay từ khi bắt đầu triển khai xây dựng NTM, UBND xã An Nhứt đã ban hành quyết định thành lập Ban Quản lý xây dựng NTM xã nhằm thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo, điều hành công tác xây dựng NTM trên địa bàn.

Ngoài ra, UBND xã An Nhứt còn thành lập Ban tuyên truyền vận động, Ban giám sát, Ban phát triển ấp để triển khai nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Với sự quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ kịp thời của các cấp, các ngành, sự nỗ lực của toàn thể cán bộ công chức và sự hưởng ứng tham gia tích cực của người dân trên địa bàn xã, đến năm 2019, xã An Nhứt được Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu quyết định công nhận là xã đạt chuẩn NTM nâng cao.

Ông Nguyễn Tường Thành, Chủ tịch UBND xã An Nhứt chia sẻ: "Xác định xây dựng NTM là một chương trình trọng điểm mang tính chiến lược, lâu dài xuyên suốt. Chính vì vậy, ngay sau khi được công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2019, Đảng bộ và chính quyền xã An Nhứt đã tập trung xây NTM kiểu mẫu trên địa bàn xã về lĩnh vực cảnh quan môi trường. Đến nay, sau 4 năm thực hiện xây dựng NTM kiểu mẫu, xã An Nhứt đã hoàn thành các tiêu chí và được UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu công nhận xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu về lĩnh vực cảnh quan môi trường năm 2023".

Làng nghề bánh tráng xã An Ngãi ảnh: N.L

Đến nay, xã An Nhứt đã hoàn thành 19/19 tiêu chí thuộc Bộ tiêu chí NTM nâng cao giai đoạn 2021-2025. Xã không có nợ đọng trong xây dựng NTM, thu nhập bình quân đầu người năm 2023 của xã gần 90 triệu đồng/người/năm.

"Phong trào xây dựng NTM nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu đã được lan tỏa sâu rộng trong các khu dân cư, được người dân trên địa bàn xã đồng thuận và hưởng ứng, mỗi ban ngành đoàn thể, tổ dân cư các ấp đều cùng nhau phát động phong trào xây dựng nhà sạch, ngõ sạch có cảnh quan môi trường ngày càng văn minh xanh, sạch, đẹp. Hiện nay những tuyến đường hoa đã thay thế dọc hai bên đường cho những bụi cỏ dại và những bãi rác nhỏ lẻ tự phát. Các phong trào, các cuộc vận động đã làm thay đổi hành vi, ý thức bảo vệ môi trường của người dân trên địa bàn xã", ông Nguyễn Tường Thành nói thêm.