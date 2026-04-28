Hai xe lửa đâm nhau gần Jakarta, 7 người chết, nhiều người bị thương

Lực lượng cứu hộ làm việc tại hiện trường, nơi đoàn tàu chở khách đâm xuyên qua toa cuối của một đoàn tàu khác tại ga Bekasi Timur, thành phố Bekasi, tỉnh Tây Java, hôm 28.4 ảnh: afp

Đến rạng sáng nay (28.4), lực lượng cứu nạn vẫn tích cực làm việc tại hiện trường. AFP dẫn lời một quan chức cho biết vẫn còn 4 người bị mắc kẹt trong đống đổ nát trong vụ 2 xe lửa đâm nhau gần Jakarta.

Một người sống sót kể lại khoảnh khắc kinh hoàng sau khi một xe lửa đường dài lao vào xe lửa chở khách đang đứng yên trên đường ray, khiến nhiều hành khách bị mắc kẹt bên trong các toa tàu bị biến dạng.

"Tôi tưởng mình sắp chết", AFP dẫn lời nữ hành khách Sausan Sarifah (29) trong lúc được điều trị tại bệnh viện vì bị gãy tay và một vết thương sâu trên đùi.

Cô có mặt trên xe lửa chở khách và đang trên đường về nhà từ nơi làm việc thì tàu dừng tại ga Bekasi Timur, cách Jakarta khoảng 25 km.

Công tác cứu hộ vẫn tiếp tục được triển khai đến sáng nay (28.4) ảnh: ap

"Mọi thứ diễn ra quá nhanh, chỉ trong tích tắc", cô Sausan nhớ lại.

"Trên tàu phát 2 thông báo. Mọi người đã sẵn sàng rời tàu, và đột nhiên tiếng đầu máy xe lửa vang lên inh ỏi", cô cho biết.

"Chẳng còn thời gian để thoát ra ngoài, và mọi người bị dồn lại bên trong, người này nằm chồng lên người kia. Tôi không biết người bên dưới mình hiện giờ ra sao", cô nói. Khi đó ai cũng lo sợ bị chết ngạt, nhất là những người bị đè bên dưới. Cô Sausan nằm trên nên nhanh chóng được giải cứu ra ngoài.

Ngay trước 4 giờ sáng 28.4, bà Anne Purba, người phát ngôn công ty đường sắt KAI, cập nhật thông tin đã có 7 người chết và 81 người bị thương.

Theo bà Purba, toàn bộ nạn nhân đều ở trên tàu chở khách, trong khi hơn 240 hành khách trên đoàn tàu còn lại đã được sơ tán an toàn.

Công tác cứu hộ vẫn tiếp tục được triển khai và lực lượng chức cho rằng còn 4 nạn nhân chưa rõ tình trạng vẫn mắc kẹt bên trong những toa tàu rúm ró.

Một người phát ngôn khác của KAI là ông Franoto Wibowo cho biết một chiếc taxi dường như đã va chạm với tàu chở khách tại điểm giao, buộc xe lửa phải dừng lại trên đường ray và bị đoàn tàu đường dài đâm phải.