Haier công bố chiến lược 'Song Thương Hiệu' và loạt giải pháp AI đột phá năm 2026

Theo chiến lược này, Haier tiếp tục được định vị là thương hiệu toàn cầu phân khúc cao cấp, dẫn dắt thị trường bằng các giải pháp công nghệ IoT và AI tiên tiến, tập trung vào cá nhân hóa trải nghiệm và kiến tạo không gian sống thông minh.

Năm 2025 cũng đánh dấu cột mốc 30 năm AQUA hiện diện, phát triển tại thị trường Việt Nam, hành trình đồng hành cùng hàng triệu gia đình Việt. Việc tiếp tục giữ vai trò chiến lược trong hệ sinh thái Haier thể hiện cam kết dài hạn của AQUA đối với thị trường Việt Nam, đồng thời mở ra giai đoạn phát triển mới dựa trên nền tảng công nghệ AI.

Haier đã trình diễn loạt giải pháp nổi bật như SPACE FIT - giải pháp âm tủ tích hợp lần đầu ra mắt tại Đông Nam Á, tối ưu không gian sống hiện đại; tủ lạnh Haier Horizon Series với cửa sổ thông minh và công nghệ bảo quản Nutri-Bank; máy giặt 3 lồng MultiWash độc lập phù hợp cho gia đình đa thế hệ; thế hệ điều hòa AI Comfort tự động phân tích thói quen người dùng để tối ưu nhiệt độ, luồng gió.

Bên cạnh đó là TV Haier Homey AI hợp tác cùng thương hiệu âm thanh KEF, máy rửa bát W5000 với công nghệ rửa 2 mặt 5D, cùng các giải pháp tòa nhà thông minh và quản lý năng lượng xanh, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững và trung hòa carbon.