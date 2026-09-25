Haier IRIS ra mắt tại Hội An, đưa công nghệ hiện đại vào đời sống

Hội An được chọn bởi đây là nơi hội tụ trọn vẹn những giá trị cốt lõi mà Haier IRIS theo đuổi ẢNH: HAIER

Hội An - nơi giá trị truyền thống song hành cùng đổi mới

Được thành lập năm 1984, Haier Group là tập đoàn hoạt động toàn cầu trong lĩnh vực cung cấp các giải pháp nâng cao chất lượng cuộc sống và chuyển đổi số. Với định hướng "More Creation, More Possibilities" – Kiến tạo nhiều hơn, mở ra nhiều khả năng hơn, Haier phát triển sản phẩm dựa trên nhu cầu thực tế của người dùng tại từng thị trường.

Tại Việt Nam, tinh thần này được thể hiện qua cách Haier IRIS tiếp cận thiết kế máy giặt lồng đứng – kiểu dáng vốn quen thuộc với nhiều gia đình. Trên nền tảng đó, sản phẩm tích hợp các giải pháp công nghệ mới, hướng đến việc đơn giản hóa thao tác và nâng cao trải nghiệm chăm sóc quần áo.

Tinh thần di sản truyền cảm hứng cho đổi mới được thể hiện rõ nét qua thiết kế của máy giặt lồng đứng Haier IRIS ẢNH: HAIER

Việc lựa chọn Hội An vì thế không chỉ mang ý nghĩa về địa điểm tổ chức sự kiện. Thành phố trở thành hình ảnh gợi mở cho cách Haier IRIS kết nối giữa những điều quen thuộc với những khả năng mới mà công nghệ mang lại.

Đưa công nghệ vào những nhu cầu thường ngày

Trên Haier IRIS, công nghệ được phát triển từ những nhu cầu quen thuộc trong quá trình giặt giũ, hướng đến giảm bớt thao tác và giúp việc chăm sóc quần áo thuận tiện hơn.

Giặt AI (AI Wash) cho phép máy tự động nhận diện và điều chỉnh chu trình phù hợp, hỗ trợ người dùng đơn giản hóa việc lựa chọn chương trình. Trong khi đó, Essence Wash hỗ trợ tạo bọt sạch sâu, còn ABT Antibacterial Pulsator bổ sung giải pháp hỗ trợ vệ sinh trong quá trình giặt.

Từ một tình huống thường gặp – quần áo đã giặt xong nhưng chưa thể lấy ra phơi ngay - Haier phát triển Fresh Air, công nghệ khí tươi trên máy giặt Haier IRIS. Sau chu trình giặt, luồng khí tươi được đưa luân phiên vào lồng giặt, giúp quần áo thông thoáng hơn và hỗ trợ hạn chế mùi ẩm mốc. Công nghệ này được định hướng phù hợp với điều kiện thời tiết nóng ẩm và mùa mưa kéo dài.

Máy giặt Haier IRIS được phát triển theo hướng giảm thao tác và giúp việc chăm sóc quần áo thuận tiện hơn ẢNH: HAIER

Bên cạnh đó, sản phẩm sở hữu hệ thống chương trình đa dạng như Giặt nhanh 15 phút, Giặt nhẹ, Giặt mạnh, Giặt tiết kiệm, Giặt ga giường, Lưu hương+, Xả+vắt, cùng các tính năng vệ sinh lồng giặt, khóa trẻ em và hẹn giờ giặt.

Haier IRIS gợi mở câu chuyện về những sắc màu Hội An

Trong khuôn khổ sự kiện, Haier xây dựng không gian trải nghiệm "Làng Giặt", kết hợp chất liệu truyền thống với cách thể hiện hiện đại. Tại đây, khách tham quan có thể trực tiếp tìm hiểu các công nghệ và tính năng của Haier IRIS, từ khả năng làm sạch sâu đến chăm sóc màu sắc và đơn giản hóa thao tác sử dụng.

Bảng điều khiển cảm ứng đa sắc màu cũng tạo nên điểm liên tưởng với Hội An - nơi nhiều sắc màu cùng hiện diện trong một không gian giàu bản sắc. Sản phẩm đồng thời có chính sách bảo hành trọn đời cho bảng cảm ứng, góp phần duy trì trải nghiệm sử dụng theo thời gian.

Đại diện Tập đoàn Haier chia sẻ: "Việc lựa chọn Hội An cho buổi sự kiện trải nghiệm sản phẩm máy giặt Haier IRIS tại Việt Nam mang một ý nghĩa đặc biệt với chúng tôi. Hội An cho thấy những giá trị bền vững không nhất thiết phải đứng yên trước thời gian; chúng có thể tiếp tục phát triển khi được tiếp cận bằng những góc nhìn mới. Với máy giặt lồng đứng Haier IRIS, chúng tôi cũng theo đuổi tinh thần tương tự, bắt đầu từ những điều thân thuộc với người dùng và kết hợp cùng công nghệ để tạo nên trải nghiệm phù hợp hơn với cuộc sống hiện đại".

Máy giặt Haier IRIS tìm về với di sản và di sản tiếp tục truyền cảm hứng cho những đổi mới của tương lai ẢNH: HAIER

"Chúng tôi kỳ vọng máy giặt Haier IRIS không chỉ là một sản phẩm đặc biệt trong danh mục của Haier tại Việt Nam, mà còn là một bước tiếp theo trong hành trình lắng nghe người dùng địa phương, đưa những giải pháp công nghệ toàn cầu đến gần hơn với nhu cầu thực tế và góp phần kiến tạo một không gian sống tiện nghi, tinh tế hơn".

Công nghệ hướng đến những giá trị bền vững

Việc đưa Haier IRIS đến Việt Nam nằm trong định hướng mở rộng danh mục sản phẩm và tăng cường hiện diện của Haier trong lĩnh vực gia dụng. Tại Việt Nam, Haier chính thức hiện diện từ năm 2025 và đang từng bước mở rộng hệ sinh thái sản phẩm.

Trên phạm vi toàn cầu, Haier hiện sở hữu 10 trung tâm R&D, 35 khu công nghiệp và 173 cơ sở sản xuất, với doanh thu 59,8 tỉ USD trong năm 2025. Những nền tảng này được Haier kết hợp với sự thấu hiểu nhu cầu người dùng tại từng thị trường trong quá trình phát triển sản phẩm.

Haier IRIS là sản phẩm kết nối giữa quá khứ và hiện tại, giữa truyền thống và công nghệ ẢNH: HAIER

Với một thiết bị được sử dụng thường xuyên như máy giặt, việc sử dụng hợp lý điện và nước, chăm sóc quần áo để hạn chế hao mòn và kéo dài thời gian sử dụng trang phục có thể góp phần sử dụng tài nguyên hiệu quả hơn. Theo cách tiếp cận này, yếu tố bền vững được đưa về những lựa chọn và thói quen gần gũi trong đời sống hàng ngày.

Từ Hội An, hành trình của Haier IRIS tại Việt Nam bắt đầu bằng sự kết nối giữa những giá trị đã được thời gian chứng minh và những khả năng mới của công nghệ. Với Haier, đổi mới không chỉ là tạo ra sản phẩm mới, mà còn là tìm ra những cách để công nghệ đồng hành gần hơn với cuộc sống hiện đại.

Để tìm hiểu về sản phẩm máy giặt Haier IRIS, truy cập tại Link. Đại diện truyền thông Mr. Li Zongzhi - Giám đốc Marketing thương hiệu Haier tại Việt Nam Email: lizongzhi@haier.com



