Haier ký kết hợp tác toàn cầu với Liverpool và Paris Saint-Germain

Tại sự kiện IFA Berlin, lãnh đạo hai CLB và Haier giới thiệu kế hoạch hợp tác trên nhiều nền tảng: sân vận động, kỹ thuật số, bán lẻ và phát triển sản phẩm nhà thông minh đồng thương hiệu. Thỏa thuận nhằm mang đến trải nghiệm độc quyền cho người hâm mộ, đưa tinh thần thể thao vào cuộc sống hàng ngày.

Ông Haishan Liang, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Chủ tịch Tập đoàn Haier chia sẻ: ‘Liverpool và PSG đều thể hiện tinh thần đổi mới, xuất sắc - những giá trị gắn liền với DNA của Haier. Chúng tôi mong muốn truyền cảm hứng và tạo trải nghiệm thông minh hơn cho người hâm mộ toàn cầu’.

Đại diện Liverpool, ông Ben Latty đánh giá Haier là thương hiệu toàn cầu có sức mạnh tương đồng với cộng đồng người hâm mộ LFC. Trong khi đó, ông Richard Heaselgrave từ PSG cho rằng sự hợp tác giúp CLB tiếp cận gần hơn với người hâm mộ trên toàn thế giới.

Ngoài hai CLB, Haier còn hợp tác với LALIGA, Liga Portugal và Liên đoàn Bóng đá Hoàng gia Morocco, củng cố sự hiện diện tại các thị trường trọng điểm châu Âu và châu Phi.

Trong quần vợt, Haier gia hạn thỏa thuận với ATP Tour đến năm 2028, tiếp tục xuất hiện tại các giải đấu lớn như Nitto ATP Finals (Turin), Roland-Garros, Australian Open và Mutua Madrid Open. Thương hiệu cũng mở rộng vai trò Đối tác Vàng sang lĩnh vực Giải trí & TV Gia đình.

Ông Rodolphe Tastet, Phó Chủ tịch ATP, nhấn mạnh: ‘Quan hệ hợp tác với Haier chứng minh cam kết chung về đổi mới và sự xuất sắc'.

Sự kiện này còn đánh dấu mối liên kết lịch sử: cuối thập niên 1980, thương hiệu Candy (nay thuộc Haier Europe) từng là nhà tài trợ chính của Liverpool.

Haier xem thể thao là ngôn ngữ kết nối công nghệ, văn hóa và cảm xúc. Chiến lược tài trợ của hãng trải dài từ bóng đá, quần vợt, bóng chuyền đến cricket, phản chiếu giá trị thương hiệu: xuất sắc, tinh thần đồng đội và cải tiến không ngừng.