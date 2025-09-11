Haier ký kết hợp tác toàn cầu với Liverpool và Paris Saint-Germain

Tại sự kiện IFA Berlin, lãnh đạo hai CLB và Haier giới thiệu kế hoạch hợp tác trên nhiều nền tảng: sân vận động, kỹ thuật số, bán lẻ và phát triển sản phẩm nhà thông minh đồng thương hiệu. Thỏa thuận nhằm mang đến trải nghiệm độc quyền cho người hâm mộ, đưa tinh thần thể thao vào cuộc sống hàng ngày.
Ông Haishan Liang, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Chủ tịch Tập đoàn Haier chia sẻ: ‘Liverpool và PSG đều thể hiện tinh thần đổi mới, xuất sắc - những giá trị gắn liền với DNA của Haier. Chúng tôi mong muốn truyền cảm hứng và tạo trải nghiệm thông minh hơn cho người hâm mộ toàn cầu’.
Đại diện Liverpool, ông Ben Latty đánh giá Haier là thương hiệu toàn cầu có sức mạnh tương đồng với cộng đồng người hâm mộ LFC. Trong khi đó, ông Richard Heaselgrave từ PSG cho rằng sự hợp tác giúp CLB tiếp cận gần hơn với người hâm mộ trên toàn thế giới.
Ngoài hai CLB, Haier còn hợp tác với LALIGA, Liga Portugal và Liên đoàn Bóng đá Hoàng gia Morocco, củng cố sự hiện diện tại các thị trường trọng điểm châu Âu và châu Phi.
Trong quần vợt, Haier gia hạn thỏa thuận với ATP Tour đến năm 2028, tiếp tục xuất hiện tại các giải đấu lớn như Nitto ATP Finals (Turin), Roland-Garros, Australian Open và Mutua Madrid Open. Thương hiệu cũng mở rộng vai trò Đối tác Vàng sang lĩnh vực Giải trí & TV Gia đình.
Ông Rodolphe Tastet, Phó Chủ tịch ATP, nhấn mạnh: ‘Quan hệ hợp tác với Haier chứng minh cam kết chung về đổi mới và sự xuất sắc'.
Sự kiện này còn đánh dấu mối liên kết lịch sử: cuối thập niên 1980, thương hiệu Candy (nay thuộc Haier Europe) từng là nhà tài trợ chính của Liverpool.
Haier xem thể thao là ngôn ngữ kết nối công nghệ, văn hóa và cảm xúc. Chiến lược tài trợ của hãng trải dài từ bóng đá, quần vợt, bóng chuyền đến cricket, phản chiếu giá trị thương hiệu: xuất sắc, tinh thần đồng đội và cải tiến không ngừng.
Giới thiệu nhanh:
Haier Group: thành lập năm 1984, hiện diện toàn cầu với doanh thu 55,9 tỷ USD (2024), 16 năm giữ vị trí số 1 thiết bị gia dụng lớn toàn cầu theo Euromonitor. Haier có 8 công ty niêm yết, trong đó Haier Smart Home được vinh danh trong Fortune Global 500 và Fortune World's Most Admired Companies (Danh sách những công ty được ngưỡng mộ nhất thế giới của Fortune).
Với sự hợp tác cùng Liverpool, PSG, ATP và nhiều giải đấu quốc tế, Haier khẳng định vị thế thương hiệu thiết bị gia dụng hàng đầu thế giới. Không chỉ đồng hành cùng các nhà vô địch, Haier còn mang tinh thần thể thao đỉnh cao vào cuộc sống thông minh, kết nối tại mỗi gia đình, sống - cổ vũ - chiến thắng cùng với với thể thao. Đây không phải sáng kiến đơn lẻ mà là chương mới trong hành trình dài của Haier với thể thao, dựa trên niềm tin rằng thể thao truyền cảm hứng, gắn kết và tạo ra giá trị chung.
Bình luận (0)