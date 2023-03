Hailey Bieber cầu cứu Selena Gomez khi liên tục bị dọa giết

Selena Gomez và Hailey Bieber trở thành tâm điểm khi xuất hiện chung khung hình tại gala của Bảo tàng Học viện Điện ảnh ở Los Angeles, Mỹ TYRELL HAMPTON

Mới đây, Selena Gomez đã khiến cộng đồng mạng xôn xao khi đăng tải story trên trang cá nhân Instagram 403 triệu người theo dõi của mình. Cô tiết lộ Hailey Bieber đã gọi cô để tìm kiếm sự giúp đỡ sau khi liên tục nhận được lời đe dọa sát hại và mong muốn người hâm mộ dừng lại việc công kích nàng siêu mẫu: “Hailey Bieber đã liên hệ với tôi và cho tôi biết rằng cô ấy đã nhận được những lời đe dọa đến tính mạng và những bình luận bắt nạt từ một bộ phận người hâm mộ quá khích. Đây không phải điều tôi ủng hộ. Không một ai đáng phải trải qua làn sóng ghét bỏ hay bắt nạt. Tôi luôn ủng hộ lòng tốt và thực sự muốn tất cả hành vi tồi tệ này dừng lại", nữ chủ nhân Kill Em with Kindness chia sẻ.

Trước đó, Selena cũng từng khuyên người hâm mộ dừng chỉ trích Hailey thông qua một bình luận trên TikTok vào ngày 6.3: “Cảm ơn và yêu các bạn rất nhiều. Tôi vô cùng biết ơn. Không thể tin là các bạn có thể làm cho tôi hạnh phúc đến như vậy. Nhưng làm ơn, hãy tử tế và quan tâm đến sức khỏe tinh thần của người khác. Trái tim tôi nặng trĩu và tôi chỉ mong muốn điều tốt đẹp cho tất cả mọi người", ngôi sao nhạc pop chia sẻ.



Trước động thái của Selena, chân dài 26 tuổi rất cảm kích và gửi lời cảm ơn đến giọng ca Lose You to Love Me vì đã lên tiếng bảo vệ mình sau loạt ồn ào thời gian qua: “Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến Selena vì đã lên tiếng bảo vệ tôi. Tôi và cô ấy đã bàn luận rất nhiều về việc giảm nhiệt cho ồn ào gần đây. Những tuần vừa qua thật sự rất khó khăn với tất cả những người liên quan và hàng triệu người đang vô cùng tức giận. Chuyện thù ghét ai đó là vô cùng độc hại. Dù mạng xã hội là một nơi rất tuyệt vời để kết nối và xây dựng một mối quan hệ nhưng sự việc vừa qua chia cắt chúng ta nhiều hơn là kết nối”. Vợ của Justin Bieber kết luận thêm: “Tất cả chúng ta cần phải cẩn thận hơn về những gì chúng ta đăng tải và nói, bao gồm cả bản thân tôi. Cuối cùng tôi tin rằng tình yêu sẽ luôn lớn hơn sự căm thù và sẽ luôn có cơ hội để chúng ta gặp gỡ với sự đồng cảm cùng lòng trắc ẩn".

Hailey và Justin Bieber đã qua gần 5 năm hôn nhân Getty Images

Thời gian qua, cuộc tranh cãi giữa Selena Gomez và hội bạn thân Hailey Bieber, Kylie Jenner đã trở thành tâm điểm thu hút sự quan tâm của người hâm mộ trên toàn thế giới. Sau khi Selena Gomez đăng tải video chia sẻ về việc làm hỏng lông mày của mình, chỉ vài giờ sau đó, Kylie Jenner đã đăng ảnh chụp màn hình FaceTime giữa cô và Hailey Bieber kèm theo dòng trạng thái: "Đó thật sự là tai nạn hả?”. Người hâm mộ của Selena Gomez bực bội trước thái độ của đôi bạn thân trên Instagram, cho rằng hai người đang "bắt nạt" thần tượng mình, mặc dù Kylie đã thanh minh là không có ác ý và Selena cũng đồng ý với Kylie và cho biết cô không để tâm đến điều đó. Nhưng chưa dừng lại ở đó, Selena đã đào lại clip Hailey tỏ thái độ khi nhắc đến Taylor Swift khi rapper Method Man nhắc đến album Reputation bằng cách bình luận vào clip được cắt ra từ chương trình Drop the Mic: "Xin lỗi nhé, bạn thân nhất của tôi đã và đang tiếp tục là một trong những người tốt nhất cuộc chơi". Bình luận này khiến người hâm mộ xôn xao khi cô công khai bảo vệ bạn thân trước vợ của Justin Bieber, mặc dù sự việc đã diễn ra khá lâu.



Để đập tan tin đồn thù ghét lẫn nhau vì Justin Bieber, hai người đẹp đã nhấn theo dõi nhau như một cách chứng minh tình chị em thân thiết. Có thể thấy, sau nhiều tranh cãi và bàn tán, hai ngôi sao Hollywood đang cố gắng vượt qua "cái bóng" của quá khứ để được sống hạnh phúc và bình yên ở hiện tại.

Kể từ khi Justin Bieber cầu hôn Hailey Baldwin vào năm 2018, chỉ đúng 2 tháng sau khi chia tay Selena Gomez. Mối quan hệ giữa ba người vẫn luôn là đề tài "nóng" được truyền thông quan tâm suốt thời gian qua. Hiện tại, Hailey và Justin Bieber đã qua gần 5 năm hôn nhân trong khi Selena vẫn đang trên con đường tìm kiếm một nửa của cuộc đời mình. Ngày 24.3 vừa qua, cô nàng bị phát hiện đi cùng Zayn Malik và điều này đã làm dấy lên tin đồn tình cảm của cả hai.