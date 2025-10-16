Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giải trí Đời nghệ sĩ

Hailey Bieber sẽ làm gì với 1 tỉ USD sau khi bán Rhode?

Nguyễn Quang Hải
Nguyễn Quang Hải
16/10/2025 13:59 GMT+7

Người mẫu kiêm doanh nhân Hailey Bieber mới đây chia sẻ về cách cô dự định sử dụng 1 tỉ USD thu được sau thương vụ bán thương hiệu làm đẹp Rhode cho Tập đoàn e.l.f. Beauty hồi tháng 5.2025.

Hailey Bieber dành phần lớn số tiền cho con trai

Trong cuộc phỏng vấn với WSJ. Magazine số đặc biệt Innovators phát hành ngày 14.10, Hailey Bieber cho biết cô muốn dành phần lớn số tiền này cho tương lai của con trai.

Người mẫu 29 tuổi hiện có một cậu con trai một tuổi tên Jack Blues cùng chồng là ca sĩ Justin Bieber - người mà cô đã kết hôn được 7 năm.

"Tôi muốn giữ gìn số tiền đó cho tương lai của con trai mình. Đây là một khoản tiền mà trước giờ tôi chưa từng quản lý, nên tôi chỉ muốn sử dụng nó thật thông minh", Hailey Bieber chia sẻ. Cô nói thêm: "Tôi muốn đầu tư số tiền đó một cách khôn ngoan".

Hailey Bieber tiết lộ việc sẽ làm với 1 tỉ USD sau khi bán Rhode - Ảnh 1.

Thương vụ Tập đoàn e.l.f. Beauty mua lại Rhode - thương hiệu mỹ phẩm do Hailey Bieber sáng lập được hoàn tất vào tháng 5.2025

Ảnh: Instagram haileybieber

Dù đã bán lại thương hiệu, Hailey Bieber vẫn giữ vai trò sáng lập, Giám đốc sáng tạo và Trưởng bộ phận phát triển sản phẩm và marketing của Rhode. Cô sẽ chịu trách nhiệm giám sát các hoạt động sáng tạo, đổi mới sản phẩm và chiến lược truyền thông của thương hiệu.

Được ra mắt vào năm 2022, Rhode nhanh chóng trở thành một trong những thương hiệu chăm sóc da phát triển nhanh nhất tại Mỹ. Hailey Bieber cũng đảm nhận vai trò cố vấn chiến lược cho Tập đoàn e.l.f. Beauty sau khi hai công ty hợp nhất.

Trong buổi trò chuyện với WSJ. Magazine, Hailey Bieber cũng tiết lộ lý do luôn giữ kín khuôn mặt con trai trên mạng xã hội: "Cho đến khi con đủ lớn để hiểu và có thể trò chuyện về việc đó, tôi không có hứng thú đưa hình ảnh của con ra trước công chúng".

Hailey Bieber tiết lộ việc sẽ làm với 1 tỉ USD sau khi bán Rhode - Ảnh 2.

Người mẫu 29 tuổi khẳng định phần lớn số tiền từ thương vụ tỉ USD sẽ được dành cho tương lai của con trai

Ảnh: Instagram haileybieber

Cô cũng tiết lộ thường xuyên thử nghiệm sản phẩm của Rhode trên chồng mình - Justin Bieber: "Tôi thử trên chồng, thử trên bạn bè. Tôi thực sự nghiện sản phẩm".

Hailey Bieber cho biết quyết định tự tạo dựng thương hiệu thay vì hợp tác với các nhãn hàng khác đến từ kinh nghiệm nhiều năm trong ngành thời trang và làm đẹp: "Tôi từng cho mượn tên mình để quảng bá cho nhiều thương hiệu khác và nhận ra rằng lợi ích đều thuộc về họ. Tôi biết nếu làm thương hiệu riêng, tôi phải là người nắm quyền kiểm soát chính".

Cuối tháng 5, Hailey Bieber chính thức thông báo bán thương hiệu Rhode cho e.l.f. Beauty trong thương vụ trị giá lên tới 1 tỉ USD. Trong thông cáo báo chí, cô chia sẻ: "Từ ngày đầu, tầm nhìn của tôi với Rhode là tạo ra các sản phẩm chăm sóc da và trang điểm đơn giản, thiết yếu, dễ dùng mỗi ngày. Sau 3 năm hợp tác với e.l.f. Beauty mở ra cơ hội tuyệt vời để chúng tôi phát triển mạnh mẽ hơn, tiếp cận nhiều khách hàng toàn cầu hơn và liên tục đổi mới sản phẩm".

