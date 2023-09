Halle Berry chỉ trích Drake sử dụng hình ảnh quảng bá đĩa đơn mà không được phép

Đầu tuần này, rapper Drake đã công bố đĩa đơn mới nhất của mình, hợp tác với SZA mang tên Slime You Out. Bài hát thuộc album For All the Dogs sắp tới của nam rapper được phát hành vào cuối tháng này.

Ngôi sao từng đoạt Oscar Halle Berry GLAMOUR

Bật mí về ca khúc này trên Instagram hôm 15.9, Drake (36 tuổi) chia sẻ hình ảnh Halle Berry phủ đầy chất nhờn màu xanh lá cây sau khi bị trượt ngã tại Nickelodeon Kids' Choice Awards năm 2012.

Ngay lập tức Halle Berry (57 tuổi) ám chỉ nam rapper khi cô chia sẻ một hình ảnh lên Instagram với nội dung: "Đôi khi bạn phải trở thành một người cao thượng hơn".

Trong phần bình luận, một người theo dõi đã hỏi Halle Berry: "Bạn nghĩ gì về việc Drake sử dụng hình ảnh của bạn cho đĩa đơn của anh ấy?".

Đáp lại, nữ diễn viên từng đoạt giải Oscar nói rõ rằng cô đang đề cập đến Drake trong bài đăng của mình.

"Không nhận được sự cho phép của tôi. Điều đó không hay chút nào, tôi từng nghĩ tốt về anh ta!", cô viết.

Bức ảnh Halle Berry phủ đầy chất nhờn màu xanh lá cây bị Drake sử dụng không phép INDEPENDENT

Trong bình luận thứ hai, Halle Berry ghi: "Vì vậy tôi mới đăng bài hôm nay. Khi những người bạn ngưỡng mộ làm bạn thất vọng, bạn phải trở thành người cao thượng hơn và bước tiếp!".

The Independent liên hệ với đại diện của Drake để bình luận vụ việc.

Halle Berry nổi tiếng qua các phim: X-Men, Monster's Ball, Catwoman, Dark Tide... từng đoạt nhiều giải thưởng như Quả cầu vàng, Emmy, Oscar...

Album gần đây nhất của Drake được phát hành vào tháng 11.2022 là Her Loss - một dự án hợp tác với rapper 21 Savage. Trước đó vào tháng 6.2022, nam rapper đã phát hành album Honestly, Nevermind.