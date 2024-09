Halle Berry thất vọng khi là nữ diễn viên gốc Phi duy nhất giành giải Oscar

"Tôi vẫn luôn cảm thấy bực bội vì không có người phụ nữ gốc Phi nào sau tôi giành được giải Oscar cho nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Tôi rất buồn vì điều này tiếp tục xảy ra từ năm này qua năm khác", nữ diễn viên từng đoạt giải Oscar thổ lộ với tờ Marie Claire trong một bài báo được xuất bản hôm thứ ba vừa qua.

Halle Berry là một nữ hoàng sắc đẹp và là một trong số ít nữ diễn viên gốc Phi được trả lương cao ngất ngưởng tại Hollywood ẢNH: DAILYMAIL

Bà mẹ hai con đã giành giải Oscar hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất vào năm 2002 cho vai diễn trong bộ phim Monster's Ball thuộc thể loại chính kịch lãng mạn. Kể từ đó, trong vòng hơn 20 năm, chỉ có một phụ nữ da màu khác là nữ diễn viên Dương Tử Quỳnh giành được vinh dự này cho bộ phim Everything Everywhere All at Once vào năm ngoái.



Theo Marie Claire, Berry tự hào thừa nhận vai trò của mình trong việc khiến ngành công nghiệp điện ảnh trở nên thân thiện hơn với tất cả phụ nữ da màu trong những năm gần đây, đặc biệt phụ nữ gốc Phi đã được tăng cường mức độ hiện diện và có thêm nhiều cơ hội xuất hiện tại Hollywood cả trong và ngoài màn ảnh.

Ngôi sao phim Moonfall đã trích dẫn một loạt tên tuổi nghệ sĩ da màu mà cô cảm thấy xứng đáng được trao giải Oscar nhờ những nỗ lực không biết mệt mỏi của họ, chẳng hạn Andra Day trong phim The United States năm 2021, Cynthia Erivo phim Harriet năm 2019 hay Ruth Negga trong bộ phim Loving năm 2016.

Ngoài Oscar cao quý, tài năng diễn xuất của Halle Berry cũng được khẳng định ở giải thưởng Quả cầu Vàng, Emmy, SAG và BAFTA ẢNH: DAILYMAIL

Nữ diễn viên sinh năm 1966 cho biết: "Tôi nghĩ rằng có rất nhiều người phụ nữ có thể làm nên điều phi thường. Tôi hy vọng họ sẽ đạt được những thành tựu giống như tôi, nhưng tại sao mọi chuyện lại không diễn ra theo cách đó. Tôi không có câu trả lời cho điều này. Nhưng chắc chắn không phải vì không có ai xứng đáng".



Năm 2017, Berry đã nói về phong trào #OscarsSoWhite (Oscar chỉ dành cho người da trắng) diễn ra vào năm 2016 tại giải thưởng Cannes Lion: "Nó truyền cảm hứng để tôi cố gắng tham gia điện ảnh theo những cách khác. Đó là lý do tại sao tôi muốn bắt đầu làm đạo diễn. Tôi muốn thử sức ở vai nhà sản xuất. Tôi muốn bắt đầu tạo ra nhiều cơ hội hơn cho những người da màu".