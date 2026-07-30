HALMeS-2026: Điểm hẹn khoa học của giới laser và y học tái tạo tại TP.HCM

Chủ đề của hội nghị năm nay là "Ứng dụng laser, ánh sáng và y học tái tạo trong liên ngành", quy tụ các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực laser y học, da liễu - thẩm mỹ và y học tái tạo. Hội nghị diễn ra dưới sự chủ trì của Thiếu tướng, TS-BS Trần Quốc Việt và PGS-TS-BS Văn Thế Trung, với hơn ba mươi báo cáo khoa học trải dài từ phiên toàn thể đến các phiên chuyên đề song song. Đây không chỉ là diễn đàn cập nhật tiến bộ công nghệ năng lượng trong điều trị mà còn là nơi các bác sĩ lâm sàng cùng thảo luận và định hướng ứng dụng thực tiễn liên ngành.

Bệnh viện Quân y 175 - Địa điểm tổ chức HAMLeS 2026

Mai Hân Group tham dự với tư cách đơn vị tài trợ, mong muốn góp phần kết nối các nội dung khoa học được trình bày với những giải pháp hỗ trợ điều trị đang được sử dụng trong thực hành lâm sàng, đặc biệt trong lĩnh vực lành thương và quản lý sẹo.

Phiên toàn thể: Cập nhật bằng chứng và định hướng liên ngành

Chương trình khoa học mở đầu bằng Phiên toàn thể 1, tập trung vào liệu pháp năng lượng và y học tái tạo trong liên ngành. Báo cáo dẫn đề của PGS-TS-BS Văn Thế Trung về nguyên lý hiệp đồng giữa thiết bị năng lượng và y học tái tạo đặt nền tảng tư duy cho hội nghị, nhấn mạnh rằng các phương pháp điều trị hiện đại cần được phối hợp có chọn lọc dựa trên cơ chế tác động.

Các báo cáo tiếp theo cập nhật việc sử dụng laser 595 nm kết hợp ánh sáng xung trong điều trị bất thường mạch máu, phối hợp polynucleotide với công nghệ phát năng lượng trong điều trị rám má, cùng góc nhìn về tiêu chuẩn quốc tế đối với thiết bị thẩm mỹ. Những nội dung này giúp bác sĩ có thêm cơ sở khi lựa chọn công nghệ phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị mình.

Phiên toàn thể 2 tiếp tục chủ đề với báo cáo chuyên đề "Plasma khí quyển lạnh - Phương pháp hỗ trợ điều trị lành vết thương" do PGS-TS-BS Phạm Trịnh Quốc Khanh trình bày. Báo cáo cập nhật cơ chế tác động của plasma khí quyển lạnh dựa trên kích hoạt các phản ứng sinh học tại chỗ, hỗ trợ quá trình tái tạo mô và hạn chế tổn thương nhiệt vùng da xung quanh, đồng thời chia sẻ dữ liệu ứng dụng thực tế.

Bên cạnh đó, phiên này còn có các báo cáo về ứng dụng laser quang đông trong điều trị bệnh võng mạc, vai trò của peptide trong trẻ hóa da và laser trong điều trị tiểu không kiểm soát, thể hiện rõ tính liên ngành của hội nghị khi công nghệ năng lượng được mở rộng ra ngoài phạm vi da liễu - thẩm mỹ truyền thống.

Phiên demo và các phiên song song: Không gian thực hành sát với lâm sàng

Buổi chiều, hội nghị dành khung giờ cho phiên vệ tinh - live demo tại bốn phòng hội thảo. Các chuyên gia trực tiếp trình diễn quy trình điều trị thực tế, bao gồm giải pháp kích thích sinh học trong trẻ hóa và tái cấu trúc da, công nghệ săn chắc da và xóa nhăn, acid hyaluronic kết hợp trehalose, cùng ứng dụng laser tích hợp AI trong điều trị đốm sắc tố ánh nắng. Việc quan sát thao tác kỹ thuật, thông số vận hành và phản ứng lâm sàng theo thời gian thực giúp rút ngắn khoảng cách giữa kiến thức lý thuyết và khả năng ứng dụng tại phòng khám.

Từ 14 giờ 40 phút, chương trình chuyển sang các phiên đồng thời, bao phủ các chủ đề lâm sàng đang được quan tâm. Nhóm nội dung về trẻ hóa da và quản lý sắc tố đề cập đến trẻ hóa đa tầng, đa công nghệ kết hợp PRP với điều biến nhiệt - quang sinh học, cùng chiến lược quản lý nám da đa mô thức và điều trị mất sắc tố bằng máu cũng như biến chứng da do corticoid và giãn mạch. UVB dải hẹp hay Excimer. Nhóm về bất thường mạch máu da cập nhật hướng xử trí tối ưu cho thương tổn mạc

Nhóm về mụn và sẹo tập trung vào laser 1726 nm và RF vi điểm trong điều trị mụn cùng di chứng sau mụn, đồng thời có phiên chuyên đề "Ứng dụng laser ánh sáng và y học tái tạo trong điều trị sẹo và lành thương". Phiên này trình bày các ứng dụng của plasma lạnh trong y học, xu hướng phối hợp đa loại laser trong điều trị sẹo mụn và tối ưu hóa hiệu quả điều trị sẹo lõm bằng laser Fractional CO2 kết hợp Mesotherapy. Nhóm còn lại giới thiệu các hướng ứng dụng công nghệ mới như RF vi kim, RF đơn cực trong tái cấu trúc da, cùng vi sóng, LED và hồng ngoại, cho thấy phạm vi mở rộng liên tục của liệu pháp năng lượng.

Song song với các phiên báo cáo khoa học, hội nghị còn có khu vực triển lãm với sự tham gia của nhiều đơn vị trong ngành, giới thiệu các sản phẩm và giải pháp hỗ trợ điều trị đang được ứng dụng trong thực hành lâm sàng. Trong đó, một số giải pháp hỗ trợ quá trình liền thương và phục hồi da cũng được trưng bày, mang đến cho khách mời tham dự cơ hội tìm hiểu thêm về các lựa chọn hỗ trợ điều trị bên cạnh nội dung học thuật được trình bày trong ngày.

Hội nghị HALMeS 2026 không chỉ cập nhật tiến bộ kỹ thuật mà còn tạo không gian để các bác sĩ da liễu - thẩm mỹ và các chuyên khoa liên quan cùng nhìn lại, thảo luận và định hướng ứng dụng laser, ánh sáng cùng y học tái tạo một cách khoa học và thực tiễn hơn. Mai Hân Group rất hân hạnh đồng hành cùng hội nghị với vai trò nhà tài trợ, cùng tinh thần đóng góp và cập nhật những giải pháp lành thương phù hợp với nhu cầu điều trị hiện nay.