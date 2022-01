Halo Infinite là game bán chạy nhất trên Xbox vào tháng 12.2021

Theo Neowin, Halo Infinite thậm chí còn vượt qua doanh số của Call of Duty: Vanguard trong tháng 12. Danh sách cụ thể các game hàng đầu trên Xbox trong tháng 12 lần lượt thuộc về Halo Infinite, Call of Duty: Vanguard, Madden NFL 22, Battlefield 2042, Forza Horizon 5, Far Cry 6, NBA 2K22, FIFA 22, Assassin's Creed: Valhalla, và Call of Duty: Black Ops - Cold War.

Nhà phân tích Mat Piscatella của NPD cho biết: “Halo Infinite được xếp hạng là trò chơi bán chạy nhất tháng 12 trên nền tảng Xbox, đồng thời dẫn đầu doanh thu trong số các tựa game được quan tâm PC”.





Mặc dù vậy, Halo Infinite không thể vượt qua Call of Duty: Vanguard khi nói đến tổng số vì game này cũng có mặt trên PlayStation. Top 10 game bán chạy nhất trong bảng xếp hạng tổng lần lượt thuộc về Call of Duty: Vanguard, Halo Infinite, Pokemon: Brilliant Diamond and Shining Pearl, Madden NFL 22, Battlefield 2042, Mario Kart 8, Marvel's Spider-Man: Miles Morales, Mario Party Superstars, NBA 2K22, và Animal Crossing: New Horizons.

Nhìn chung Halo Infinite đã làm rất tốt bất chấp một số cạnh tranh gay gắt từ các game bắn súng góc nhìn thứ nhất khác. Sẽ rất thú vị khi xem điều này sẽ tiếp tục như thế nào trong tương lai khi đây là một game miễn phí đối với tùy chọn Multiplayer.