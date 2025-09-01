Halong Marina ra mắt Halo Bay Show: Biểu tượng giải trí mới bên vịnh Di sản

Nguyên thứ trưởng Bộ Thể thao, Văn hóa & Du lịch Trần Chiến Thắng và đại diện Tổ chức Kỷ lục Việt Nam trao chứng nhận kỷ lục Việt Nam cho công trình hồ nhạc nước Halo Bay Show

Đây là hạ tầng giải trí công cộng miễn phí hằng đêm, hướng tới hình thành thói quen "đi xem nhạc nước mỗi tối" cho cư dân và du khách, góp phần làm phong phú trải nghiệm du lịch - văn hóa và tiếp sức cho kinh tế đêm Hạ Long.

Hồ nhạc nước Halo Bay Show là màn trình diễn thị giác cuốn hút theo từng chủ đề âm nhạc

3 kỷ lục Việt Nam bên vịnh Di sản

Tại lễ ra mắt, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam trao chứng nhận 3 kỷ lục quốc gia cho Halo Bay Show gồm: bộ phun tạo cột nước cao nhất Việt Nam: 90 m (tương đương tòa nhà 26 -27 tầng); hệ dàn phun khí nén "đại bác" nhiều nhất, tạo cột nước cao 40 - 50m; hệ thống phao nổi inox chịu lực nhiều nhất: 170 phao tổng tải trọng 50 tấn.

Kết hợp cùng hệ thống âm thanh - ánh sáng - LED đồng bộ, Halo Bay Show tạo nên những màn trình diễn thị giác cuốn hút theo từng chủ đề âm nhạc.

"Điểm hẹn mỗi tối" của đô thị trung tâm

Halo Bay Show nằm trong chuỗi tiện ích giải trí thương hiệu "Halo" nổi tiếng của Khu đô thị vịnh biển Halong Marina

Tên gọi Halo Bay Show (viết gọn từ Halong Bay Show) kế thừa nhận diện "Halo" của chuỗi sự kiện giải trí Halong Marina. Công trình do Kume Design Asia thiết kế, đặt tại trung tâm công viên hồ cảnh quan trên trục Hoàng Quốc Việt - "tọa độ vàng" kết nối các phân khu và tiện ích trọng điểm ở tây nam Hạ Long. Với cộng đồng 10.000 cư dân hiện hữu và mạng lưới phố thương mại sầm uất, Halo Bay Show hứa hẹn trở thành điểm hẹn mỗi tối cho người dân và du khách.

Từ các tòa SkyM, ICON40, Aqua City, Harbor Bay, khán giả có thể thưởng lãm trọn vẹn những khoảnh khắc ánh sáng vẽ nhạc trên mặt hồ - một mảnh ghép quan trọng khẳng định Halong Marina là "new CBD" của Hạ Long.

"Vũ điệu" của nước và ánh sáng trên mặt hồ

Ông Nguyễn Văn Tính, Phó tổng giám đốc phụ trách địa bàn Quảng Ninh (Tập đoàn BIM), chia sẻ: "Halo Bay Show là điểm nhấn mới dành cho cư dân và du khách tại Halong Marina. Chúng tôi kỳ vọng nơi đây sẽ gắn kết gia đình, bạn bè và mang đến trải nghiệm phong cách sống đô thị trung tâm bên vịnh Di sản - nơi cuộc sống về đêm được thắp sáng bằng văn hóa và công nghệ."

Công trình chào mừng 80 năm Quốc khánh

Với ý nghĩa phục vụ cộng đồng, tạo điểm nhấn kiến trúc - cảnh quan và đồng hành cùng định hướng xây dựng đô thị hiện đại, văn minh, Thường trực Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Quảng Ninh đã lựa chọn Halo Bay Show là công trình chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2.9.1945 - 2.9.2025).

Lịch biểu diễn (miễn phí hằng ngày từ 31.8.2025). Mỗi suất 15 - 20 phút, 3 khung giờ: 20:00 -20:20; 20:50 - 21:10; 21:40- 22:00. Lịch trình được cập nhật thường xuyên trên các kênh chính thức của Halong Marina. Website: halongmarina.com.vn/halo-bay-show

Fanpage: facebook.com/HalongMarinaVN



