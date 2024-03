Hamas đề xuất ngừng bắn, Houthi tuyên bố mở rộng tấn công

Tờ The Times of Israel hôm qua 15.3 đưa tin giao tranh vẫn tiếp diễn ở miền nam và trung Dải Gaza. Tại TP.Khan Younis thuộc miền nam Gaza, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) nói họ đã tiến hành một số cuộc không kích vào các thành viên Hamas và thu giữ nhiều vũ khí. Còn ở miền trung Gaza, IDF tuyên bố Lữ đoàn Nahal đã tiêu diệt khoảng 10 thành viên Hamas trong 24 giờ.



Một số tòa nhà ở TP.Khan Younis thuộc Dải Gaza bị phá hủy trong cuộc tấn công của Israel Reuters

Trong khi đó, Cơ quan Y tế Gaza cáo buộc binh sĩ Israel khai hỏa từ "xe tăng và trực thăng" vào những người Palestine đang chờ viện trợ ở TP.Gaza thuộc miền bắc Gaza trong ngày 14.3, khiến 20 người chết và 155 người bị thương, theo AFP. Tuy nhiên, quân đội Israel đã phủ nhận cáo buộc đó, khẳng định họ "đang phân tích vụ việc một cách nghiêm túc".

Đề xuất ngừng bắn mới

Giữa lúc giao tranh tiếp diễn, Reuters hôm qua đưa tin Hamas đã trình bày với các bên hòa giải đề xuất ngừng bắn mới ở Gaza, với giai đoạn đầu tiên là thả phụ nữ, trẻ em, người già và con tin bị bệnh của Israel để đổi lấy việc thả 700 - 1.000 tù nhân Palestine. Hamas nhấn mạnh họ sẽ đồng ý về ngày ngừng bắn vĩnh viễn sau cuộc trao đổi con tin và tù nhân lúc đầu.

Thủ tướng Israel chịu thêm sức ép từ Mỹ

Trong đề xuất của mình, Hamas còn nhấn mạnh thời hạn để Israel rút quân khỏi Gaza sẽ được thống nhất sau giai đoạn đầu tiên, và tất cả những người bị giam giữ từ cả hai phía sẽ được thả trong giai đoạn thứ hai. Đáp lại, văn phòng của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nói đề xuất mới của Hamas vẫn dựa trên "những yêu cầu phi thực tế".

Trước đó, Hamas nói rằng các cuộc đàm phán về một dự thảo thỏa thuận thả con tin để đổi lấy lệnh ngừng bắn 40 ngày đã chững lại trong vài tuần qua là do Thủ tướng Netanyahu từ chối các yêu cầu của họ, bao gồm lệnh ngừng bắn vĩnh viễn, Israel rút quân khỏi Gaza, đưa người dân Gaza buộc phải di dời trở về nhà và tăng cường viện trợ không giới hạn. Israel cũng đã bác bỏ dự thảo đó, viện dẫn mục tiêu của họ là không kết thúc xung đột cho đến khi tiêu diệt được Hamas.

"Trận chiến chính" của Houthi

Trong khi Hamas đưa ra đề xuất ngừng bắn mới, thủ lĩnh Houthi Abdul Malik al-Houthi ngày 14.3 tuyên bố hoạt động của lực lượng này nhắm vào các tàu sẽ được mở rộng để ngăn chặn những tàu liên kết với Israel đi qua Ấn Độ Dương hướng tới mũi Hảo Vọng thuộc Nam Phi, theo Reuters.

"Trận chiến chính của chúng tôi là ngăn chặn các tàu có liên kết với kẻ thù Israel đi qua không chỉ biển Ả Rập, biển Đỏ và vịnh Aden, mà còn cả Ấn Độ Dương tới mũi Hảo Vọng. Đây là một bước quan trọng và chúng tôi đã bắt đầu thực hiện các hoạt động liên quan", ông al-Houthi nhấn mạnh trong bài phát biểu trên truyền hình.

Mỹ bí mật đàm phán với Iran để ngăn chặn Houthi tấn công?

Ông al-Houthi còn nói rằng, trong tuần này Houthi đã sử dụng 58 tên lửa cho 12 "hoạt động nhắm mục tiêu" vào các tàu thương mại và quân sự ở biển Đỏ, vịnh Aden và biển Ả Rập. Mặt khác, ông al-Houthi cho hay đã có 34 thành viên Houthi thiệt mạng kể từ khi lực lượng này bắt đầu tiến hành tấn công vào các tàu ở biển Đỏ và vịnh Aden trong tháng 11.2023 nhằm thể hiện đoàn kết với người Palestine trong xung đột Hamas - Israel ở Dải Gaza.

Sau phát ngôn trên của ông al-Houthi, Bộ Tư lệnh trung tâm Mỹ (CENTCOM) cáo buộc Houthi phóng 2 tên lửa đạn đạo chống hạm về phía biển Đỏ và 2 tên lửa về phía vịnh Aden trong ngày 14.3. CENTCOM tuyên bố đã phá hủy 9 tên lửa đạn đạo chống hạm và 2 máy bay không người lái trong những khu vực do Houthi kiểm soát ở Yemen, "nhằm bảo vệ quyền tự do hàng hải và làm cho các vùng biển quốc tế an toàn hơn" đối với các tàu buôn và tàu hải quân của Mỹ.