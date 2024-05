Hamas giao chiến, phá hủy xe tăng chủ lực của Israel ở Rafah?

Lữ đoàn Al-Qassam hôm nay 7.5 tuyên bố các thành viên của họ đã nhắm mục tiêu vào một chiếc xe tăng Merkava của Israel bằng đạn pháo Al-Yassin 105, phá hủy chiếc xe tăng đó và tham gia vào một cuộc đụng độ với binh sĩ Israel gần khu phố Al-Shouka ở Rafah, theo Đài Roya News.

Xe tăng Israel hoạt động bên phía Gaza của cửa khẩu Rafah ngày 7.5 Reuters

Merkava là xe tăng chiến đấu chủ lực của quân đội Israel kể từ thập niên 1980, theo tờ The Times of Israel. Phiên bản mới Merkava Mk 4 được xem một trong những xe tăng chủ lực có khả năng bảo vệ tốt nhất thế giới.

Đáng chú ý, xe tăng Merkava Mk 4 tiêu chuẩn được trang hệ thống bảo vệ chủ động Trophy, có thể ngăn chặn đạn hay tên lửa chống tăng đang bay tới. Tuy nhiên, hệ thống này trở nên vô dụng khi mối đe dọa ở ngay trên đầu.

Ngoài việc phá hủy xe tăng Merkava, Lữ đoàn Al-Qassam tuyên bố đã bắn phá các vị trí của Israel ở phía đông Rafah bằng hệ thống tên lửa tầm ngắn "Rajum". Lữ đoàn Al-Qassam còn tuyên bố đã tấn công lực lượng Israel tại "vị trí quân sự Kerem Shalom" bằng hệ thống tên lửa tương tự.

Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Israel. Trước đó, quân đội Israel tuyên bố vào khuya 6.5 đã tấn công các mục tiêu Hamas ở thành phố Rafah. Giới chức y tế Palestine ghi nhận 20 thường dân đã tử vong và vài người khác bị thương khi xe tăng và tiêm kích Israel bắn phá Rafah trong đêm.

Quân đội Israel hôm nay tuyên bố giành được quyền kiểm soát cửa khẩu Rafah giữa Dải Gaza và Ai Cập, tuyến đường duy nhất vận chuyển viện trợ nhân đạo từ Ai Cập vào Gaza kể từ khi xung đột Hamas - Israel nổ ra vào ngày 7.10.2023.

Một cửa khẩu gần đó Kerem Shalom, hiện do Israel kiểm soát, cũng bị đóng cửa trong hôm nay vì lý do an ninh, theo thông tin từ quân đội Israel.

Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres hôm nay đã kêu gọi Israel và Hamas nỗ lực hết mình để đạt được thỏa thuận ngừng bắn và cảnh báo Israel rằng một cuộc tấn công vào Rafah sẽ "là một sai lầm chiến lược, một thảm họa chính trị và một cơn ác mộng nhân đạo", theo Reuters.