Hamas muốn tiếp tục kiểm soát an ninh tại Gaza, không cam kết giải giáp
Video Thế giới

La Vi
La Vi
18/10/2025 15:33 GMT+7

Theo cuộc phỏng vấn độc quyền với Reuters, quan chức cấp cao Hamas Mohammed Nazzal cho biết tổ chức này có ý định duy trì quyền kiểm soát an ninh tại Gaza trong một giai đoạn chuyển tiếp, và ông không thể cam kết việc nhóm này giải trừ vũ khí - những lập trường phản ánh khó khăn mà các kế hoạch của Mỹ nhằm chấm dứt chiến tranh đang phải đối mặt.

Trong một cuộc phỏng vấn độc quyền với Reuters, một quan chức cấp cao của Hamas cho biết tổ chức này có ý định duy trì quyền kiểm soát an ninh tại Gaza trong một giai đoạn chuyển tiếp, và ông không thể cam kết về việc nhóm này giải trừ vũ khí.

Hamas muốn ngừng bắn trong bao lâu?

Thành viên Bộ Chính trị Hamas Mohammed Nazzal cho biết nhóm này đã sẵn sàng cho một lệnh ngừng bắn lên đến năm năm để tái thiết dải đất Gaza đã bị tàn phá.

Ông đã nói chuyện với Reuters tại Doha (Qatar), nơi các nhân vật chính trị của Hamas cư trú lâu nay.

Những trở ngại cho hòa bình

Nhìn chung, các quan chức Hamas đã từng bày tỏ những quan điểm này trước đây.

Nhưng thời điểm ông Nazzal đưa ra bình luận trên đã cho thấy những trở ngại lớn vẫn đang cản trở nỗ lực giúp đạt được một kết thúc hoàn toàn cho cuộc chiến ở Gaza.

Bình luận về phát biểu của ông Nazzal, văn phòng thủ tướng Israel cho biết Israel cam kết thực hiện thỏa thuận ngừng bắn và tiếp tục duy trì, thực hiện phần kế hoạch của mình.

Theo số liệu của Israel, các phần tử do Hamas lãnh đạo đã giết 1.200 người và bắt cóc 251 người khác trong các cuộc tấn công ngày 7.10.2023.

Phản ứng quân sự báo thù của Israel đã giết chết gần 68.000 người tại Gaza, theo số liệu của giới chức địa phương.

Hamas muốn giữ quyền kiểm soát an ninh tại Gaza - Ảnh 1.

Quan chức cấp cao của Hamas Mohammed Nazzal phát biểu trong một cuộc phỏng vấn với Reuters tại Doha, Qatar, ngày 15.10

ẢNH: REUTERS

Tương lai của thỏa thuận

Nhưng tương lai của thỏa thuận đã bị hoài nghi.

Kế hoạch ngày 29.9 của Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi Hamas ngay lập tức trả lại tất cả con tin, cam kết giải trừ vũ khí và chuyển giao quyền cai trị Gaza.

Hamas đã trả tự do cho tất cả các con tin còn sống vào hôm 13.10 và đồng ý giao quyền quản lý cho một ủy ban quốc tế, nhưng cho biết các vấn đề khác cần được giải quyết trong một khuôn khổ Palestine rộng lớn hơn.

Được yêu cầu phản hồi về nhận xét của ông Nazzal, Nhà Trắng nhắc lại bình luận này của ông Trump vào hôm 16.10: "Chúng tôi có một cam kết từ họ và tôi cho rằng họ sẽ tôn trọng cam kết của mình".

Ông Nazzal cho biết Hamas tìm kiếm một lệnh ngừng bắn để Gaza có thể tái thiết, không phải để chuẩn bị cho một cuộc chiến mới.

Ông Nazzal cũng cho biết Hamas sẵn sàng cho các cuộc thảo luận về tương lai, nhưng các bảo đảm cho tương lai sẽ đòi hỏi các quốc gia "phải cung cấp các chân trời và hy vọng cho người dân Palestine".

