Hamas nêu điều kiện thả công dân nước ngoài bị 'bắt nhầm' ở Israel

Đài NBC News hôm nay (17.10) đưa tin nhóm Hồi giáo Hamas đã ra điều kiện để thả các con tin là công dân nước ngoài mà nhóm này đã bắt ở Israel.

Cụ thể, trong thông báo được đăng trên kênh của Hamas, nhóm này nói sẵn sàng thả công dân nước ngoài khi "điều kiện chiến trường phù hợp". Tuyên bố trên được đưa ra sau khi các nguồn tin của NBC News cho biết có người nước ngoài và không liên quan các phe phái ở Israel nằm trong số những người bị Hamas bắt làm con tin.

Người biểu tình xuống đường ở Gaza ngày 16.10 REUTERS

Ban đầu, những người này bị bắt vì quá trình xác định danh tính con tin vào thời điểm đó không được Hamas tiến hành kỹ lưỡng. Trong khi đó, nguồn tin ngoại giao của NBC News cho biết các bên vẫn đang thảo luận và thúc giục các nước Ả Rập gây sức ép, yêu cầu Hamas thả người.

Trong khi đó, các nhà ngoại giao của các nước tiếp tục kêu gọi viện trợ cho dân thường ở Dải Gaza, sau khi Israel đã tuyên bố sẽ tiêu diệt phong trào Hamas đang kiểm soát ở vùng đất này, theo Reuters.

Sau khi các tay súng Hamas bất ngờ triển khai cuộc tấn công quy mô lớn vào miền nam Israel hôm 7.10, Israel đã phong tỏa hoàn toàn Gaza, nơi sinh sống của 2,3 triệu người Palestine và tấn công khu vực này bằng các cuộc không kích chưa từng có, đồng thời được cho là sẽ tiến hành một cuộc tấn công trên bộ.

Chính quyền Gaza cho biết hơn 2.800 người đã thiệt mạng ở đó, khoảng 1/4 trong số đó là trẻ em và hơn 10.000 người bị thương đang phải nhập viện trong tình trạng thiếu thốn trầm trọng.

Còn theo Liên Hiệp Quốc, 1 triệu người Gaza đã mất nhà cửa. Trong khi nước sinh hoạt đã bị cắt, nguồn nhiên liệu cuối cùng cho máy phát điện khẩn cấp của các bệnh viện có thể cạn kiệt trong vòng 1 ngày tới.

Đại sứ Nga tại Liên Hiệp Quốc Vassily Nebenzia phát biểu trong cuộc họp ngày 16.10 của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc về cuộc xung đột giữa Hamas và Israel REUTERS

Trước tình hình trên, Ngoại trưởng Iran Hossein Amirabdollahian cảnh báo Israel sẽ không được phép hành động mà không phải đối mặt với hậu quả.

Brazil đã đề xuất nghị quyết kêu gọi "ngừng bắn nhân đạo" và cũng "kiên quyết lên án mọi hành vi bạo lực và thù địch chống lại dân thường cũng như mọi hành động khủng bố". Brazil cũng "bác bỏ và lên án một cách dứt khoát" các cuộc tấn công của Hamas.

Trong diễn biến khác, tờ The Guardian đưa tin dự thảo nghị quyết do Nga soạn thảo kêu gọi ngừng bắn nhân đạo ở Israel đã không được thông qua tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, vì không nhận được 9/15 phiếu bầu tối thiểu cần thiết.



Văn bản của Nga kêu gọi thả con tin, tiếp cận viện trợ nhân đạo và sơ tán an toàn những thường dân đang gặp khó khăn. Văn bản lên án bạo lực chống lại dân thường và mọi hành động khủng bố, không nêu tên Hamas.

Bên cạnh đó, các nỗ lực ngoại giao cũng tập trung vào việc đưa viện trợ vào Gaza thông qua cửa khẩu Rafah ở Ai Cập, lối đi duy nhất không do Israel kiểm soát. Cairo cho biết Rafah không chính thức đóng cửa nhưng không thể hoạt động do các cuộc tấn công của Israel vào Gaza.