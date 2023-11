Hamas và Israel trao đổi con tin, tù nhân

Theo báo The Times of Israel, 13 công dân Israel (bao gồm một số người mang 2 quốc tịch) cùng với 10 công dân Thái Lan và 1 công dân Philippines đã được lực lượng Hamas trả tự do vào khuya 24.11 (giờ địa phương), sau 49 ngày bị giữ làm con tin ở Gaza. Cùng lúc, 39 phụ nữ và trẻ em Palestine cũng được thả ra từ các nhà tù ở Israel.

Cơ hội ngừng bắn lâu dài ?

Vụ trao đổi người diễn ra trong ngày đầu tiên Israel và Hamas thực hiện thỏa thuận ngừng bắn được công bố hôm 22.11.

Theo thỏa thuận, Hamas sẽ thả ít nhất 50 con tin đang bị giam giữ ở Gaza còn Israel sẽ trả tự do cho khoảng 150 người Palestine đang ngồi tù ở nước này, trong vòng 4 ngày ngừng bắn.

Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế cho biết 24 con tin đã được bàn giao cho giới chức Ai Cập tại cửa khẩu Rafah ở phía nam Gaza, với sự có mặt của 8 nhân viên tổ chức này. Sau đó, họ được đưa về Israel để kiểm tra y tế và đoàn tụ với người thân, theo Reuters.

Một trong các con tin được thả ngày 24.11 bước ra từ xe bên cạnh các tay súng Hamas AFP

Bình luận về diễn biến này, Tổng thống Mỹ Joe Biden nói khả năng gia hạn thỏa thuận ngừng bắn là "có thật", đồng thời cho rằng đây là cơ hội quan trọng để đưa viện trợ nhân đạo vào Gaza. "Đây chỉ là khởi đầu nhưng cho đến nay mọi việc đã diễn ra tốt đẹp", Reuters dẫn lời ông nói trong một cuộc họp báo ở bang Massachusetts (Mỹ).



The Times of Israel tiết lộ Hamas thả các con tin Thái Lan và Philippines theo một thỏa thuận riêng mà chính phủ Ai Cập cho biết họ làm trung gian đàm phán, cũng như có thể có sự tham gia của Iran và Qatar. Bộ Ngoại giao Thái Lan ngày 25.11 cho hay 4 trong số 10 người Thái được thả ngày 24.11 không nằm trong danh sách con tin mà Israel xác nhận, và ước tính khoảng 20 công dân Thái vẫn đang bị giữ làm con tin ở Gaza.

Giới chức Israel cho biết nước này dự định thả 42 tù nhân Palestine, trong khi Hamas sẽ thả 14 con tin trong ngày 25.11, theo AFP.

Một phụ nữ Palestine đoàn tụ với gia đình ở Bờ Tâysau khi được Israel thả hôm 24.11 Reuters

Đoàn xe cứu trợ lớn nhất

Cũng theo thỏa thuận ngừng bắn, Israel sẽ cho phép hàng trăm xe tải chở viện trợ nhân đạo đi vào Gaza, lãnh thổ mà Hamas kiểm soát trên thực tế từ năm 2007. Hiệp hội Trăng lưỡi liềm đỏ Palestine cho biết 196 xe tải đã đi qua cửa khẩu Rafah hôm 24.11, trở thành đoàn xe chở hàng cứu trợ lớn nhất đi vào Gaza từ khi Israel tiến hành bao vây và bắn phá lãnh thổ này hôm 7.10.

"Đoàn xe bao gồm 8 xe cung cấp vật tư y tế và thuốc men, 4 xe chở giường bệnh trong khi các xe tải còn lại chở thực phẩm, nước uống và hỗ trợ giảm nhẹ", hiệp hội thông báo trên X (Twitter trước đây) ngày 25.11.

Hơn 14.800 dân thường Palestine đã thiệt mạng tại Gaza kể từ ngày 7.10, theo Đài Al Jazeera. Xung đột đã gây ra khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng ở vùng đất ven biển khi hàng trăm nghìn người phải chạy loạn và hệ thống y tế mỏng manh hứng chịu sức ép ngày càng dữ dội.

Thỏa thuận ngừng bắn mang lại khoảnh khắc yên bình hiếm hoi cho cư dân Gaza, song việc đó đi kèm cảm giác bất an về tương lai sau giai đoạn ngắn ngủi. Quân đội Israel cho hay họ sử dụng 4 ngày ngừng bắn để hoàn tất việc chuẩn bị cho giai đoạn tiếp theo trong chiến dịch quân sự ở Gaza. Trong khi đó, cánh vũ trang Hamas nói đây chỉ là "thỏa thuận đình chiến tạm thời" và kêu gọi "leo thang đối đầu... trên tất cả các mặt trận kháng chiến", bao gồm cả Bờ Tây.