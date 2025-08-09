Hamlet Trương xin nhạc sĩ 'Chân tình' Trần Lê Quỳnh làm album

Sau hơn 5 năm ấp ủ, dự án Quỳnh của Hamlet Trương chính thức được giới thiệu tới khán giả. Album được ghi hình với các bối cảnh dàn dựng trên sân khấu, gợi nhớ về một “miền nhạc” trong quá khứ của Tuyết rơi mùa hè, Khi mẹ khóc, Những ô cửa xanh, Mùa hạ cuối cùng, Nếu anh quên tất cả… Theo tiết lộ, các ca khúc được hòa âm mới, song chú trọng vào yếu tố tình cảm.

Hamlet Trương ấp ủ dự án Quỳnh suốt 5 năm mới trình làng trước công chúng Ảnh: NVCC

Hamlet Trương chia sẻ anh luôn chọn một ca khúc của nhạc sĩ Trần Lê Quỳnh để bắt đầu mỗi đêm nhạc riêng. Bởi lẽ, tác giả Tuyết rơi mùa hè cũng là thần tượng từ thời niên thiếu, có ảnh hưởng đến tình yêu dành cho âm nhạc và phong cách sáng tác tự sự của anh.

Hành trình thực hiện 'Quỳnh' của Hamlet Trương

Nhạc sĩ Trần Lê Quỳnh hiện không sống tại Việt Nam mà làm việc và định cư tại Anh Quốc. Những tin nhắn trao đổi ngắt quãng giữa hai người đa số là lời hỏi thăm sức khỏe và bày tỏ sự yêu thích với các sáng tác của nhau. Một hôm, Hamlet Trương ngỏ ý được làm một album nhạc Trần Lê Quỳnh và nam nhạc sĩ đã đồng ý ngay.

Nhạc sĩ Hamlet Trương chia sẻ thời gian thực hiện album lên tới 5 năm là do giữa những dự án chồng chéo, album nhạc Trần Lê Quỳnh được lựa chọn và thực hiện chậm rãi. “Cũng có những khoảng thời gian bản thân tôi cảm thấy chưa đủ chín chắn để hát, không tìm được một thời điểm nào phù hợp cho dự án. May sao đến giữa năm 2025 thì cảm hứng trở lại, mình chỉ mất 1 tháng để thực sự mở và đóng dự án”, anh nói.

Cũng là người sáng tác, việc thể hiện ca khúc của nhạc sĩ khác là một trải nghiệm thú vị đối với Hamlet Trương Ảnh: NVCC

Hamlet Trương tâm sự trong trailer: “Những năm tháng tôi còn chưa biết yêu là gì, âm nhạc của nhạc sĩ Trần Lê Quỳnh đã xuất hiện trong ký ức tuổi thơ tôi qua tiếng hát của những người thân, những ngày họp mặt. Khi cậu bé trong tôi bắt đầu đến tuổi biết buồn, nhạc Trần Lê Quỳnh ảnh hưởng thật nhiều đến cách mà tôi sáng tác, cách tôi hát và cách tôi tìm kiếm những khán giả trong thế giới riêng của mình”.

Khi được hỏi về việc bị so sánh với những nghệ sĩ khác đã thể hiện những ca khúc của Trần Lê Quỳnh, Hamlet Trương cho biết việc hát lại một ca khúc cũ của anh chỉ là chút màu sắc mới. Theo anh, mỗi khán giả sẽ tự chọn giọng hát phù hợp với tâm hồn. Hamlet Trương nhắn nhủ: “Hãy để âm nhạc tự tìm đến kết nối những tần số giống nhau”.

Hamlet Trương nói việc hát ca khúc của một nhạc sĩ khác là trải nghiệm thú vị. Anh chia sẻ: “Anh Quỳnh rất kín tiếng và lại không sống ở Việt Nam. Nhưng gần đây anh có vẻ rất vui khi mình thông báo CD này đã hoàn thành. Anh Quỳnh cũng cho phép mình được khai thác ca khúc của anh mà không đòi hỏi bất cứ điều gì”.