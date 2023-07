Hàn chặt cửa, lắp camera xung quanh nhà để bán ma túy

Ngày 4.7, nguồn tin của Thanh Niên từ Công an tỉnh Nam Định cho biết, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh vừa phối hợp với Công an H.Hải Hậu (tỉnh Nam Định) triệt phá thành công 1 boongke ma túy (tụ điểm ma túy phức tạp) thường xuyên diễn ra tình trạng mua bán trái phép chất ma túy.

Vũ Văn Dinh tại thời điểm bị bắt CACC

Theo đó, lực lượng công an bắt giữ đối tượng Vũ Văn Dinh (41 tuổi, trú tại xóm Thức Tới, xã Hải Thanh, H.Hải Hậu, tỉnh Nam Định, là chủ của boongke ma túy). Khám xét nơi ở của Dinh, công an thu giữ 30 gói heroin có trọng lượng 4,82 gram, 1 cân điện tử, 1 đầu thu camera, 3 mắt camera và một số vật chứng khác.

Tại cơ quan điều tra, Vũ Văn Dinh khai nhận, để đề phòng bị cơ quan công an bắt quả tang, đối tượng lắp camera giám sát xung quanh nhà và hàn chặt cổng, cửa; chỉ khi thấy an toàn mới bán ma túy cho người nghiện qua ô cửa nhỏ trên cánh cổng.

Cùng ngày bắt Vũ Văn Dinh, lực lượng công an đồng loạt bắt quả tang Bùi Hữu Nam (48 tuổi, trú tại xã Hải Bắc, H.Hải Hậu, tỉnh Nam Định) và Trịnh Văn Hơn (34 tuổi, trú tại xã Nghĩa Châu, H.Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định) đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Vụ án đang được Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Nam Định) củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.