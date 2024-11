Hạn chế lộ thông tin và phòng chống lừa đảo trực tuyến bằng cách nào?

Ngày 8.11, Sở TT-TT Vĩnh Long phối hợp các đơn vị tổ chức hội thảo "Hạn chế lộ lọt thông tin và phòng chống lừa đảo trực tuyến" và tổng kết kết quả diễn tập thực chiến an toàn, an ninh mạng năm 2024 của cụm thành viên Mạng lưới ứng cứu sự cố số 9.

Quang cảnh hội thảo ẢNH: NAM LONG

Tại hội thảo, đại diện Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an); Cục An toàn thông tin (Bộ TT-TT); Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam đã trình bày các tham luận về thực trạng bảo đảm an ninh mạng, an toàn thông tin và bảo vệ dữ liệu trên không gian mạng; rủi ro lộ lọt tài khoản - nhận diện và phòng chống; thực trạng và xu hướng lừa đảo trực tuyến; bảo vệ và phục hồi dữ liệu hạn chế thiệt hại trước các mối nguy cơ tấn công ransomeware...

Hội thảo nhằm nêu ra các tác hại lớn của mã độc và nguy cơ gây mất an toàn đối với hệ thống thông tin và người dùng trong các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ chuyển đổi số. Các phương thức đảm bảo an toàn thông tin trong bối cảnh chuyển đổi số là một trong những nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu...

Đại diện Sở TT-TT Vĩnh Long trao thưởng cho các đơn vị có thành tích cao trong diễn tập thực chiến an toàn, an ninh mạng năm 2024 ẢNH: NAM LONG

Tại hội thảo, Ban tổ chức đã đã tổng kết và trao thưởng cho các đơn vị có thành tích cao trong diễn tập thực chiến an toàn, an ninh mạng năm 2024 của cụm thành viên Mạng lưới ứng cứu sự cố số 9 vừa diễn ra tại Vĩnh Long với chủ đề "Phòng, chống tấn công mạng vào các hệ thống thông tin trọng yếu".