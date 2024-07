Hạn chế một số tuyến đường trong 2 ngày Quốc tang ở TP.HCM

Chiều 25.7, đại diện Phòng CSGT Công an TP.HCM cho biết, nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối và tạo điều kiện thuận lợi cho các đoàn lãnh đạo, khách quốc tế và người dân đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về cõi vĩnh hằng tại Hội trường Thống Nhất (Q.1, TP.HCM), Phòng CSGT Công an TP.HCM đã huy động tối đa phương tiện, lực lượng, ứng trực 100% quân số trong thời gian diễn ra Quốc tang.

CSGT TP.HCM hướng dẫn đoàn lãnh đạo, khách quốc tế, người dân đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội trường Thống Nhất, TP.HCM CTV

Từ sáng sớm 25.7, lực lượng CSGT đã được triển khai ngay tại các giao lộ phía trước và xung quanh Hội trường Thống Nhất.

CSGT phân luồng, hướng dẫn các đoàn lãnh đạo, khách quốc tế, người dân đến viếng nơi dừng đỗ xe, lộ trình di chuyển thích hợp nhất. Lực lượng CSGT tích cực phối hợp với lực lượng Công an quận, huyện và TP.Thủ Đức, Cảnh sát cơ động, Cảnh sát bảo vệ, Thanh niên xung phong… triển khai thực hiện đồng loạt các biện pháp với mục tiêu cao nhất là bảo đảm tuyệt đối an ninh, trật tự, an toàn, không để xảy ra sơ suất nào dù là nhỏ nhất tại khu vực diễn ra Quốc tang.

Từ ngày 25.7 - 26.7, để phục vụ lễ viếng và lễ truy điệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội trường Thống Nhất, cơ quan chức năng đã hạn chế các loại xe lưu thông trên một số tuyến sau:



Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa (đoạn từ đường Nguyễn Thị Minh Khai đến đường Nguyễn Du); đường Nguyễn Du (đoạn từ đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa đến đường Huyền Trân Công Chúa); đường Huyền Trân Công Chúa (đoạn từ đường Nguyễn Thị Minh Khai đến đường Nguyễn Du).

Đường Nguyễn Thị Minh Khai (đoạn từ đường Trương Định đến đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa); đường Alexandre de Rhodes (đoạn từ Nam Kỳ Khởi Nghĩa đến đường Pasteur); đường Lê Duẩn (đoạn từ Nam Kỳ Khởi Nghĩa đến đường Pasteur); đường Hàn Thuyên (đoạn từ đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa đến đường Pasteur).

Lực lượng CSGT TP.HCM lưu ý người dân chấp hành nghiêm pháp luật giao thông, khi đến viếng phải chấp hành theo quy định, sự hướng dẫn của các lực lượng chức năng.

Lực lượng chức năng túc trực tại các tuyến đường trước và quanh Hội trường Thống Nhất CTV

Tại các tuyến đường, lực lượng CSGT bố trí 100% quân số ứng trực CTV

Người dân đến lễ viếng được lực lượng chức năng, Thanh niên xung phong hỗ trợ, hướng dẫn CTV