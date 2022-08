Hạn hán ở Trung Quốc tác động đến mùa lũ sông Mê Kông

Bản tin MDM (Dự án giám sát hoạt động của các đập thủy điện sông Mê Kông) cho biết: Trong tuần trước, nhiệt độ ở thượng nguồn sông Mê Kông tại Trung Quốc rất cao. Một số nơi nhiệt độ cao hơn bình thường tới 9oC, làm trầm trọng thêm tình trạng hạn hán. Do điều kiện hạn hán, tổng lượng tích trữ ở các đập thủy điện của Trung Quốc khá thấp. Nhưng các đập ở hạ lưu vực (chủ yếu ở Thái Lan và Lào) đã tích trữ khoảng 2 tỉ m3 nước.

Tuy nhiên, kể từ đầu mùa lũ đến nay đã qua 10 tuần, các hồ chứa lớn trên toàn sông Mê Kông đã tăng cường tích trữ nước, hiện xấp xỉ 50% dung tích hồ chứa. Lượng nước trong các hồ chứa sẽ tiếp tục tăng trong những tháng tới do dòng chảy vào mùa mưa được tích trữ. Bằng chứng của việc tích nước ở các đập thượng nguồn nên lượng nước tại Chiang Saen (Thái Lan), thiếu hụt 28% so với trung bình nhiều năm. Mực nước sông ở Stung Treng (Campuchia) ở dưới mức trung bình khoảng 1 mét.





Trong khi đó, Viện Khoa học thủy lợi miền Nam (SIWRP) cho biết: Theo Ủy hội sông Mê Kông (MRC) tổng lượng nước tại trạm Kratie (Campuchia) vùng đầu nguồn sông Cửu Long, tổng lượng nước tính đến ngày 25.8 ít hơn trung bình nhiều năm khoảng 10,6 tỉ mét khối và mực nước thấp hơn khoảng 0,09 m. Tại trạm Tân Châu trên sông Tiền, mực nước cao nhất ngày thấp hơn trung bình nhiều năm 0,67 m. Tại Châu Đốc trên sông Hậu, mực nước cao nhất đang thấp hơn trung bình nhiều năm 0,55 m.

Th.S Nguyễn Hữu Thiện, chuyên gia sinh thái học ĐBSCL cho biết: Trước đây mùa nước nổi ĐBSCL thường bắt đầu vào tháng 7. Những năm gần đây, do các đập thủy điện tích nước làm cho mùa lũ bị “delay” - muộn hơn khoảng 4 tuần có nghĩa vào khoảng tháng 8. Trong tương lai, mùa lũ sẽ luôn bị muộn như thế; ngoại trừ những năm lũ lớn khi hồ đầy từ đầu mùa. Năm nay do ảnh hưởng của La Nina kéo dài nên khả năng mưa trong lưu vực sông Mê Kông vẫn còn nhiều. Do vậy, năm nay mùa nước nổi khá, tức là cao hơn trung bình nhiều năm. Đỉnh lũ khoảng giữa hoặc cuối tháng 10.