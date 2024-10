Han Kang tạo 'hiện tượng' tại Hàn Quốc khi đoạt Nobel Văn chương 2024

Viện Hàn lâm Thụy Điển (ban tổ chức giải thưởng Nobel thường niên) quyết định trao giải Nobel Văn chương 2024 cho Han Kang vì bà đã sáng tác "những dòng tự sự đậm chất thơ, làm nổi bật những sang chấn của lịch sử cũng như những mảnh vụn của cuộc đời con người".

Sách của Han Kang được săn lùng tại Hàn Quốc

Đầu tiên, phải kể đến giá trị giải thưởng mà nhà văn Han Kang sẽ được nhận sau khi thắng giải. Bà sẽ được trao thưởng số tiền 11 triệu krona Thụy Điển (tương đương 1,06 triệu USD). Lễ trao giải chính thức cho nữ nhà văn sẽ diễn ra ở Stockholm (Thụy Điển) ngày 10.12 năm nay - kỷ niệm ngày mất của Alfred Nobel.

Theo ghi nhận của báo The Independent, sau khi Han Kang đoạt giải Nobel Văn chương, khán giả xem đài, độc giả Hàn Quốc vỡ òa. Nhiều cửa hàng sách bán trực tuyến bị quá tải vì lượng độc giả tìm mua sách của bà tăng bất thường. Báo chí Hàn cũng đồng loạt đăng tải thông tin nữ nhà văn Hàn Quốc đầu tiên đoạt Nobel Văn chương.

Nhà văn Han Kang trở thành tác giả Hàn Quốc đầu tiên thắng giải Nobel Văn chương ẢNH: X

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol, đang có chuyến công tác tại Lào, sau khi hay tin Han Kang đoạt giải đã có phát ngôn chúc mừng nữ nhà văn. Ông viết: "Chiến thắng này là một thành tựu to lớn đối với lịch sử văn học Hàn Quốc và cũng là ngày lễ quốc gia - mang lại niềm vui cho người dân. Bà đã biến những vết thương đau đớn của lịch sử hiện đại thành những tác phẩm văn học tuyệt vời. Tôi xin gửi lời kính trọng sâu sắc nhất tới bà vì đã nâng cao giá trị của văn học Hàn Quốc”.

Han Kang là người thứ 121 nhận giải Nobel, là tác giả nữ thứ 18 vinh dự được trao giải này, và là người Hàn Quốc thứ 2 được viện xướng tên (trước đó 24 năm, cựu Tổng thống Hàn Quốc Kim Dae Jung được trao giải Nobel Hòa bình).

'Tôi viết để chất vấn chính mình'

Tiểu thuyết Người ăn chay của Han Kang được đón nhận bên ngoài Hàn Quốc, được dịch giới thiệu bạn đọc Việt khá sớm ẢNH: NXB TRẺ

Han Kang sáng tác bền bỉ ở thể loại thơ và tiểu thuyết (cùng nhiều thể loại khác). Cuốn The Vegetarian là tác phẩm giúp nữ nhà văn vang danh quốc tế, và được chuyển ngữ sang tiếng Việt với tựa Người ăn chay. 2 cuốn khác của bà từng được giới thiệu với bạn đọc Việt là Bản chất của người và Trắng. Các chủ đề mà bà chú trọng khai thác trong các sáng tác tương đối rộng khắp các thể loại của mình chủ yếu xoay quanh nỗi đau, mất mát của con người.

Các nhà phê bình văn học, các nhà văn khác ở Hàn Quốc cũng bất ngờ với chiến thắng của bà. Dịch giả - học giả Brother Anthony, người có công rất lớn trong việc chuyển ngữ các tác phẩm văn học Hàn Quốc sang tiếng Anh, nhìn nhận các sáng tác của Han Kang "không dễ đọc" khi các tác phẩm này chạm rất sâu vào những mặt tối của con người.

Khi tên bà được xướng lên, bà đang ăn cơm tối cùng con trai tại nhà ở Seoul. Trong cuộc gọi từ đại diện của Viện Hàn lâm Thụy Điển thông báo bà là người chiến thắng, bà nói bản thân cảm thấy "vinh dự" và "bất ngờ" nhưng vẫn giữ được giọng điềm tĩnh: "Tôi mong rằng chiến thắng của mình sẽ là điều khích lệ bạn đọc cũng như các nhà văn Hàn Quốc".

Bà chia sẻ, sáng tác tiểu thuyết "là cách để tôi chất vấn chính mình", song cũng nhấn mạnh: "Tôi chỉ cố gắng trả lời các câu hỏi của mình trong quá trình sáng tác, bám sát các câu hỏi, đôi khi đau đớn, đôi khi đòi hỏi khắt khe". Bản dịch Anh ngữ mới nhất tác phẩm của nhà văn Han Kang là We Do Not Part sẽ được ra mắt vào năm tới.