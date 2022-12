Hàn Quốc bắt cựu cố vấn an ninh quốc gia

Hãng Yonhap ngày 3.12 đưa tin tòa án ở Seoul (Hàn Quốc) ra lệnh bắt cựu Cố vấn An ninh quốc gia Suh Hoon do bị nghi liên quan vụ một quan chức ngành thủy sản Hàn Quốc thiệt mạng do các binh sĩ CHDCND Triều Tiên nổ súng.

Ông Suh bị cáo buộc liên quan đến kết luận của chính phủ Hàn Quốc tiền nhiệm mà không đưa ra được chứng cứ thể hiện quan chức Lee Dae-jun bị bắn chết khi tìm cách trốn sang Triều Tiên vào năm 2020.

Ngoài ra, ông Suh còn bị nghi đã lệnh cho các quan chức an ninh chủ chốt xóa những báo cáo tình báo nội bộ trái với kết luận trên. Tòa án cho rằng vụ việc là nghiêm trọng và có khả năng ông Suh tìm cách hủy bằng chứng, nên ra lệnh bắt cựu quan chức này.

Ông Lee bị bắn bởi lực lượng tuần duyên Triều Tiên gần Đường Giới hạn phía bắc (NLL) trên biển, một ngày sau khi ông mất tích khi đang thực thi nhiệm vụ trên một tàu kiểm ngư.





Chính phủ tiền nhiệm kết luận rằng nạn nhân bị bắn chết khi tìm cách đào tẩu sang Triều Tiên vì những vấn đề trong gia đình và nợ nần do cờ bạc.

Tuy nhiên, lực lượng tuần duyên và quân đội đảo ngược kết luận đó vào tháng 6, sau khi Tổng thống Yoon Suk Yeol nhậm chức, với lý do không có chứng cứ thể hiện việc ông Lee tìm cách đào tẩu.

Hồi tháng 10, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Suh Wook và Tư lệnh Cảnh sát biển Kim Hong-hee cũng đã bị bắt trong vụ việc.

Cựu Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in hôm 1.12 lấy làm tiếc sâu sắc về cuộc điều tra của giới công tố liên quan vụ việc, đồng thời cho rằng “vấn đề an ninh quốc gia” không nên là “chủ đề của xung đột chính trị”, theo AFP.