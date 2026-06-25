Hàn Quốc bắt giáo chủ Tân Thiên Địa vì can dự chính trị

Cụ thể, ông Lee Man-hee (94 tuổi), người đứng đầu giáo phái Tân Thiên Địa (Shincheonji), bị cáo buộc đã ép buộc hơn 50.000 tín đồ gia nhập đảng Sức mạnh nhân dân (PPP) bảo thủ trong giai đoạn năm 2021 - 2024. Hành vi này được cho là vi phạm Đạo luật đảng phái chính trị tại Hàn Quốc.

Những vi phạm trên xảy ra trong thời kỳ PPP đang là đảng cầm quyền dưới sự lãnh đạo của cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol. Ông Yoon đã bị phế truất vào năm ngoái và bị kết án liên quan đến lệnh thiết quân luật chớp nhoáng vào tháng 12.2024. Hiện ông vẫn đang bị giam giữ trong thời gian kháng cáo bản án tù chung thân.

Giáo chủ Tân Thiên Địa Lee Man-hee phát biểu trong bản tin truyền hình tại Hàn Quốc hồi năm 2020 ẢNH: REUTERS

Tòa án quận trung tâm Seoul cho biết lệnh bắt giữ ông Lee được phê chuẩn "do nguy cơ tiêu hủy chứng cứ". Lệnh này được ban hành vào tối 24.6 và nghi phạm đã bị tạm giam ngay sau đó.

Động thái này diễn ra vài tháng sau khi các công tố viên truy tố bà Han Hak-ja, thủ lĩnh giáo phái Thống nhất (Unification Church), với cáo buộc chỉ đạo cấp dưới hối lộ vợ ông Yoon để đổi lấy các ưu ái kinh doanh.

Hồi tháng 4, một tòa phúc thẩm đã tuyên phạt vợ ông Yoon là bà Kim Keon Hee 4 năm tù giam vì hàng loạt tội danh, trong đó có việc nhận quà xa xỉ từ một quan chức của giáo phái Thống nhất.

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Vụ bắt giữ ông Lee nằm trong bối cảnh cảnh sát và các công tố viên Hàn Quốc đang mở chiến dịch điều tra chung từ tháng 1 nhằm làm rõ nghi vấn cấu kết giữa các nhóm tôn giáo và giới chính trị gia.

Giáo phái Tân Thiên Địa được thành lập vào năm 1984, đã thu hút lượng lớn tín đồ nhưng cũng gây ra vô số tranh cãi. Những người chỉ trích cáo buộc giáo phái này sử dụng các chiêu trò lừa đảo để tuyển mộ thành viên.

Trước đó, Tân Thiên Địa đã phản đối yêu cầu bắt giữ từ phía công tố viên, viện dẫn việc ông Lee đã tuổi cao sức yếu và vẫn luôn hợp tác với quá trình điều tra. Giáo phái này hiện chưa đưa ra bình luận chính thức nào về vụ bắt giữ trên.