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Hàn Quốc bắt lãnh đạo giáo phái nghi ngờ tác động bầu cử
Video Thế giới

Hàn Quốc bắt lãnh đạo giáo phái nghi ngờ tác động bầu cử

La Vi
La Vi
Hãng tin AFP ngày 25.6 dẫn tuyên bố của tòa án tại Seoul (Hàn Quốc) cho biết đã ra lệnh bắt giữ thủ lĩnh của giáo phái Tân Thiên Địa, với cáo buộc ông đã ép buộc hàng chục ngàn tín đồ gia nhập đảng chính trị.

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