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Hàn Quốc chuyển hướng tiếp cận Triều Tiên
Video Thế giới

Hàn Quốc chuyển hướng tiếp cận Triều Tiên

La Vi - Trí Đỗ
Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Chung Dong-young tuyên bố Seoul đang chuyển từ cách tiếp cận 'phi hạt nhân hóa trước tiên' sang 'hòa bình trước tiên' trong chính sách với CHDCND Triều Tiên.

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