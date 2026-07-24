Hàn Quốc chuyển hướng tiếp cận Triều Tiên

Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Chung Dong-young tuyên bố Seoul đang chuyển từ cách tiếp cận 'phi hạt nhân hóa trước tiên' sang 'hòa bình trước tiên' trong chính sách với CHDCND Triều Tiên.