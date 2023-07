Hàn Quốc lũ lụt, sạt lở, ít nhất 20 người thiệt mạng

Hàng chục người mất tích và ít nhất 20 người thiệt mạng vì lũ lụt tại Hàn Quốc. Một đập nước lớn ở miền trung nước này cũng bị vỡ.

Theo dữ liệu của chính phủ, hàng nghìn người phải sơ tán sơ tán vào ngày 15.7, theo yêu cầu của chính quyền địa phương. Dữ liệu khí tượng cho thấy dự kiến sẽ có thêm mưa lớn hơn ở Hàn Quốc.

Dữ liệu khí tượng cho thấy dự kiến sẽ có thêm mưa lớn hơn ở Hàn Quốc. Reuters

Nhà điều hành đường sắt quốc gia, Tập đoàn Đường sắt Hàn Quốc, cho biết họ đang tạm dừng tất cả các chuyến tàu và một số tàu cao tốc do sạt lở đất, lũ lụt đường ray, và đá rơi, đe dọa an toàn đường sắt. Hôm 14.7, một chuyến tàu đã bị trật bánh trong trận lở đất và cát xuống đường ray. Một kĩ sư bị thương, nhưng may mắn không có hành khách nào trên tàu.

Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck-soo đã kêu gọi quân đội hỗ trợ nỗ lực cứu hộ lũ lụt, đồng thời làm việc với các quan chức chính phủ để huy động thiết bị và nhân lực.