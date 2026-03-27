Hàn Quốc muốn lấy lại quyền chỉ huy thời chiến từ Mỹ, cải tổ nghĩa vụ quân sự

Số lượng binh sĩ trong quân đội Hàn Quốc sụt giảm vì dân số giảm

Mục tiêu lấy lại quyền chỉ huy thời chiến được đưa ra trong cuộc họp giữa Tổng thống Lee Jae Myung với phía lãnh đạo ngành công nghiệp quốc phòng. Nhà lãnh đạo cũng tiết lộ chính phủ muốn theo đuổi cải cách quân đội, như điều chỉnh nghĩa vụ quân sự theo hướng đáp ứng tốt hơn những thay đổi trong nhân khẩu học và môi trường an ninh trên thực tế, theo Reuters.

Hàn Quốc muốn tự chủ việc phòng vệ bán đảo

Tổng thống Lee viện dẫn các cuộc xung đột ở Ukraine và Trung Đông, cũng như căng thẳng tại bán đảo Triều Tiên, cần Hàn Quốc có giải pháp thích hợp. Ông nói rằng nhiệm vụ hàng đầu của lực lượng vũ trang là đảm bảo trạng thái luôn sẵn sàng đối phó với các động thái từ CHDCND Triều Tiên.

"Một liên minh Hàn Quốc - Mỹ vững chắc là cột trụ thiết yếu cho hòa bình và ổn định trên bán đảo Triều Tiên, nhưng Seoul không muốn phụ thuộc quá mức", nhà lãnh đạo nhấn mạnh.

"Việc chuyển giao quyền chỉ huy thời chiến sẽ được tiến hành nhanh chóng", ông nói thêm.

Theo các giao kết hiện nay, Mỹ sẽ đảm nhiệm vai trò chỉ huy liên quân trong trường hợp xung đột bùng nổ trên bán đảo Triều Tiên. Tuy nhiên, các đời chính quyền Hàn Quốc theo đuổi mục tiêu giành lại quyền kiểm soát tác chiến thời chiến.

Chính quyền Tổng thống Lee phát đi tín hiệu muốn hoàn tất quy trình chuyển giao trong nhiệm kỳ của ông, vốn kéo dài đến năm 2030, một khi Hàn Quốc đáp ứng các điều kiện liên quân đến năng lực quân sự do Mỹ đề ra.

Ông Lee cho rằng quân đội Hàn Quốc phải sẵn sàng đảm nhận vai trò chủ đạo trong phòng thủ bán đảo, kêu gọi một sự chuyển đổi sang thế hệ "quân đội thông minh hơn, mạnh hơn", được trang bị năng lực ứng phó các chiến trường tương lai vốn được định hình bởi công nghệ tiên tiến.

Cải tổ nghĩa vụ quân sự

Về cải tổ nghĩa vụ quân sự, lực lượng vũ trang Hàn Quốc hiện chủ yếu dựa vào nghĩa vụ quân sự bắt buộc, trong đó hầu hết nam giới phải tòng quân khoảng 18 tháng.

Tổng thống Lee muốn thực hiện nghĩa vụ quân sự chọn lọc, vốn là một nội dung quan trọng trong chiến dịch tranh cử của ông.

Nhà lãnh đạo muốn duy trì chế độ nghĩa vụ bắt buộc, nhưng cho phép các tân binh đủ điều kiện được lựa chọn giữa phục vụ tự nguyện hoặc các hình thức thay thế. Bên cạnh đó, thời gian đi nghĩa vụ cũng cần được thay đổi trước tình trạng dân số giảm gây ảnh hưởng đến nguồn nhân lực quân sự.